Giancarlo Magalli è un noto conduttore italiano che sarà tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv Mediaset che vede alla conduzione Silvia Toffanin. Nel corso della sua carriera Giancarlo è stato per anni un volto noto della tv italiana ma non molti conoscono la sua vita privata. Andiamo a vedere chi sono Carla Crocivera e Valeria Donati, le due ex mogli del noto conduttore.

All’inizio non si conosceva molto della vita privata dell’uomo che negli ultimi ha raccontato alcuni aneddoti e retroscena sul rapporto con le due donne, personaggi fondamentali nella sua vita e coloro che hanno dato vita alle sue due figlie. Per quel che riguarda il rapporto con Carla Crocivera non si conosce molto, il motivo del divorzio tra i due risiede nella poca presenza dell’uomo spesso impegnato con il lavoro.

Giancarlo Magalli e Carla Crocivera si sono separati dopo pochi anni con l’uomo costantemente impegnato a lavoro. I due hanno avuto anche una figlia, nata nel 1972. Successivamente Giancarlo ha ammesso che il motivo della rottura fosse il troppo lavoro e alla fine i due sono rimasti in buoni rapporti con la moglie (entrambe) che gli sono rimaste vicine dopo la malattia.

Giancarlo Magalli e il rapporto con la seconda moglie Valeria Donati

Diversa invece la situazione riguardo il secondo matrimonio tra Giancarlo Magalli e Valeria Donati la sua seconda moglie. La donna è nata il 1 Maggio 1965 e quando i due si sono innamorati nel 1988 la storia ha fatto molto scalpore in quanto i due avevano ben 17 anni di differenza. Quando i due si conobbero lei non aveva mai preso parte al mondo dello spettacolo e invece lavorava come farmacista.

Giancarlo ha più volte sottolineato di esser rimasto ferito dalla loro rottura ed in diverse interviste raccontò: “Per me il nostro addio è stato un trauma. Siamo stati insieme per 22 anni e non ero più abituato a stare da solo”. Un vero dramma per Magalli che ha raccontato: “Ho sofferto da morire per il divorzio, le volevo davvero bene”, con il secondo matrimonio che è durato tantissimo e che è terminato poi anni fa.

Magalli ha sofferto per gravi problemi di cuore ed entrambe le famiglie con tutte e due le mogli e le figlie gli sono state vicino: “Ho avuto due famiglie al mio capezzale, una volta c’erano le mie ex moglie e una volta le mie figlie, sono state sempre molto attente a me”, ha più volte raccontato orgoglioso il presentatore tv.