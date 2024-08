Quando inizia Verissimo 2024/2025? Manca sempre meno al solito appuntamento nel salotto di Silvia Toffanin, che ogni sabato e domenica entra nelle case degli italiani su Canale 5. Tanti gli ospiti, tante le storie da raccontare. Poche ore fa è stata pubblicata la data ufficiale di inizio del programma. Verissimo inizia sabato 7 settembre 2024, con una nuova stagione che promette grandi novità. Lo studio è pronto a riaccendere i riflettori sui vip e sui loro toccanti racconti di vita. La conferma della nuova data è arrivata tramite Instagram, con un comunicato speciale: “Save the date. La nostra Silvia Toffanin vi aspetta con la nuova stagione di Verissimo da sabato 7 e domenica 8 settembre su Canale 5“.

Anche quest’anno il pubblico potrà tornare ad ascoltare le appassionanti storie di attori, cantanti e tanti altri. L’appuntamento è previsto come ogni anno a partire dalle 16.30 ogni sabato e domenica pomeriggio. Per ora si conoscono – in via non ufficiale – solo i nomi degli ospiti della prima puntata, anche se Silvia Toffanin insieme alla produzione sta già lavorando per scegliere quali vip ospitare durante tutto il corso dell’edizioni. I rumor parlano di grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui Diletta Leotta e il marito Loris Karius.

Verissimo 2024/2025, le ultime news sul format e due ospiti speciali

Tra gli ospiti della nuova stagione di Verissimo 2024/2025 spunta anche Aras Senol, che secondo le indiscrezioni potrebbe tornare a raccontarsi nel salotto di Canale 5. Il vincitore dell’Isola dei Famosi è molto affezionato al programma, e lui come altre star turche sono solite frequentare lo show della Toffanin. Si procede poi con altre ipotesi, tra cui Simona Ventura, che si è appena sposata con Giovanni Terzi in un matrimonio chiacchieratissimo. Le voci parlano anche di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, altra coppia amatissima sul web e dal pubblico italiano.

Per quanto riguarda il format, non si prevedono grandi cambiamenti. Tutto dovrebbe rimanere uguale. Del resto Silvia Toffanin ha sempre ottenuto molto successo grazie alla sua sensibilità e le ospitate azzeccatissime. La scenografia minimale e l’ospite al centro dell’attenzione, sono state le carte vincenti di questo programma, che ancora oggi rappresenta uno degli show di punta che va ad inserirsi tra i grandi insostituibili di Canale 5. Tante sono le ipotesi sui futuri ospiti, ma bisogna aspettare ancora le conferme ufficiali dai canali del programma.