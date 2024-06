Carla Merz, mamma Ignazio Moser/ Il figlio: “è sempre stata la mia fonte affettiva”

Ignazio Moser è legatissimo alla mamma Carla Merz. Proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della mamma che l’ha sorpreso con un video-messaggio. “È sempre stata la mia fonte affettiva” – ha detto in lacrime Ignazio Moser parlando della mamma definendola “la mia parte sensibile che l’ha coltivata e costruita”. Non solo, Ignazio ha anche sottolineato di aver apprezzato tantissimo il gesto del video, consapevole che per lei è stato un grande sforzo. Sul finale le ha poi dedicato bellissime parole d’affetto: “le voglio molto bene anche io e so quanto bene vuole a Cecilia”. Anche Cecilia Rodriguez ha inviato parole di grande stima alla suocera: “ci vogliamo tanto bene perché è veramente una donna meravigliosa”.

Carla Merz non è solo la mamma di Ignazio Moser, ma è anche la ex moglie di Francesco Moser. Il matrimonio tra l’ex campione di ciclismo e la compagna è durato per 42 lunghi anni. Nel dicembre del 1980 Francesco Moser e Carla Merz si sono sposati in in piazza Duomo a Trento promettendosi amore eterno. Una storia durata per 42 anni fino all’annuncio a sorpresa del divorzio arrivato durante il trentesimo compleanno del terzogenito Ignazio.

Il divorzio tra Carla Merz e Francesco Moser, i genitori di Ignazio Moser, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. In realtà l’ex campione di ciclismo dalle pagine de Il Corriere della Sera ha dichiarato: “il divorzio? Niente di speciale, hanno montato un caso che non esiste”. In realtà Francesco Moser ha poi confessato: “siamo separati da tre anni”. Non è mai facile ammettere la fine di un amore e soprattutto di un matrimonio così lungo, ma l’ex campione di ciclismo ha precisato: “la vita va avanti veloce, a un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più. Arrivati a quel punto è giusto prendere strade diverse per rispettarsi a vicenda”.

Oggi Carla Merz e Francesco Moser vivono in due case differenti come ha fatto sapere proprio l’ex campione di ciclismo: “io vivo a Palù di Giovo, lei a Trento con mia figlia Francesca, quando vado a trovare i miei nipoti ci incontriamo, nessun rancore, nessun sentimento negativo. Sono cose che capitano”.











