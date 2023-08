Carlo Alberto Mancini, frecciatina a Nicole Santinelli?/ L’ex Uomini e Donne: “Quando gli occhi…”

Carlo Alberto Mancini, frecciatina social contro Nicole Santinelli?

Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli, dopo essersi conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne, nel corso della scorsa stagione e aver lasciato insieme la trasmissione, si sono detti addio dopo poche settimane. A decidere di mettere un punto alla relazione sarebbe stata Nicole che, oggi, è single e che, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, non ha escluso di poter tornare in trasmissione qualora arrivasse la proposta. Tra le tante domande che le stono state rivolte,

Nicole ha anche risposto a chi le ha chiesto se, tornando indietro nel tempo, cambierebbe la sua scelta. “Sì, ma avrei avuto bisogno di più scelta”, è stata la risposta dell’ex tronista. Parole che non sono passate inosservate ai fan che hanno visto nella risposta dell’ex tronista una frecciatina nei confronti di Carlo che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post che potrebbe essere una replica a Nicole.

Le parole di Carlo Alberto Mancini

Per Carlo Alberto Mancini che pensava di vivere la sua estate accanto a Nicole Santinelli, è un’estate da single e, sui social, mostra parte delle sue giornate. Tra i tanti contenuti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una foto in cui sfoggia il fisico accompagnando il tutto da parole che potrebbero essere interpretate come una frecciatina nei confronti di qualcuno. “Quando gli occhi parlano, due cose sono impossibili: la strategia e la menzogna”.

Nel frattempo, il nome di Carlo continua ad essere accostato al trono di Uomini e Donne per la prossima stagione. Tra i tanti nomi, però, spiccano anche quelli di Alessio Campoli, Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

