Carlo Alberto Mancini: “Nicole Santinelli? Sempre stato me stesso”/ “Quello che ho fatto…”

Carlo Alberto Mancini e la storia con Nicole Santinelli

A distanza di diverse settimane dalla fine della storia con Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini torna a parlare dell’ex tronista con cui sperava di poter avere un epilogo diverso dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne. Dopo la rottura, i fan del dating show di canale 5 si sono spazzati in due e, alcuni si sono schierati dalla parte di Nicole e altri da quelli di Carlo. Quest’ultimo ha anche ricevuto critiche e, nel corso di un’intervista rilasciata a Isa e Chia, ribadisce di essere sempre stato se stesso.

“Era passato anche poco tempo, ma io sono proprio così. Rimango dell’idea che la qualità di un’emozione non richieda sempre tanto tempo. Non ho mai agito con lo scopo di fare bella figura, ma solo per farmi conoscere per come sono. Sono stato sempre me stesso. I miei difetti – ne ho, e anche tanti! – si notano di più magari in una fase successiva della conoscenza”, ha spiegato.

La verità sull’ospitata a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Isa e Chia, Carlo Alberto Mancini ha anche parlato dell’ospitata a Verissimo fatta insieme a Nicole Santinelli pochi giorni prima della rottura. I tempi ravvicinati tra l’ospitata e la fine della storia hanno scatenato dubbi tra i fan a cui, oggi, l’ex corteggiatore risponde così:

“Quello che ho fatto a Verissimo è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. In quella sorpresa che per me ha rappresentato tantissimo ci ho messo davvero il cuore. Per me è stato il coronamento di un percorso. In quel momento non mi passava neanche per la testa che mi stesse vedendo l’Italia o quello che sarebbe successo dopo. Anche perché ripeto non ho fatto collaborazioni, non sto facendo niente e questi sono fatti. Verissimo è stato un manifestare quello che sentivo, le mie intenzioni, in un modo che mi rappresenta completamente, con una sorpresa romantica”, conclude.

