Carlo Aloia è tra le new entry della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci. Ma chi è il nuovo maestro di danza? Nato a Roma, Carlo si è specializzato in danze latino americane vincendo anche il titolo di campione italiano di latino-americano. Non solo, con il suo talento sulla pista da ballo è riuscito a conquistare anche la finale in diversi campionati nazionali e internazionali tra cui il Rising Star nel Regno Unito e il British Open.

Il ballerino ha lavorato per diverso tempo anche nella moda anche se la danza è sempre stata la sua più grande passione. La svolta come ballerino arriva quando viene scelto per il programma Burn The Floor Dubai. Poco dopo in Italia entra nel cast di Baila!, il programma di ballo presentato da Barbara d’Urso su Canale 5. Un’esperienza che lo porta anche in tribunale per la querelle legale scoppiata nel 2011 quando format finisce in tribunale per l’esposto di plagio presentato da Milly Carlucci.

Carlo Aloia vita privata: ha una fidanzata?

Quest’anno Carlo Aloia è stato scelto da Milly Carlucci per partecipare alla nuova stagione di Ballando con le Stelle 2024 dove gareggia in coppia con Sonia Bruganelli. Il ballerino si è fatto notare sin dalla prima puntata per il suo talento, ma anche per la sua bellezza. Per quanto concerne la vita privata, Carlo Aloia è fidanzato con la compagna Jlenia Intravaia Firulottina.

La coppia è in dolce attesa. Jlenia Intravaia Firulottina nel 2025, infatti, lo renderà papà per la prima volta di una bellissima femminuccia. “Siamo felicissimi di condividere con tutti voi che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Questa è una grande notizia per noi e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo incredibile viaggio” – ha annunciato la fidanzata di Carlo Aloia sui social.

