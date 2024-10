Carlo Aloia è uno dei maestri di Ballando con le stelle 2024, una new entry di questa nuova edizione attualmente in corso su Rai1, e gareggia in coppia con Sonia Bruganelli. La passione per la danza Carlo Aloia ce l’ha nel sangue sin da giovanissimo: nato a Roma, classe 1986, ha iniziato a ballare a 11 anni e nel corso della sua carriera ha avuto modo di conoscere Riccardo Cocchi, 5 volte campione del mondo, che l’ha cresciuto professionalmente ed umanamente diventando suo mentore nonché maestro.

In carriera Aloia ha raggiunto importanti e prestigiosi traguardi e si è tolto diverse soddisfazioni professionali; è stato infatti campione italiano di ballo latinoamericano per ben due volte, diventando un rappresentante del nostro Paese in tutto il mondo. È stato inoltre finalista in diversi campionati nazionali ed internazionali, ma non è stata solo danza; in carriera, infatti, ha lavorato anche nei panni di fotomodello e ha avuto modo di partecipare a Baila, entrando nel cast del talent show del 2011 condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Per quanto riguarda la vita privata, Carlo Aloia è fidanzato con Jlenia, sua compagna, e presto diventerà padre di una bambina.

Carlo Aloia, la vita privata e l’esperienza tv al fianco di Sonia Bruganelli

Il pubblico in queste settimane ha modo di apprezzare Carlo Aloia sul palco di Ballando con le stelle 2024 assieme alla sua partner Sonia Bruganelli; dopo le prime due puntate, la coppia sembra non aver raccolto consensi in giuria né tantomeno sui social, e rischiano dunque di essere tra i papabili eliminati in una delle prossime puntate.

Curiosa è stata anche la scelta di Sonia Bruganelli di non gareggiare con Angelo Madonia, suo fidanzato nonché coach del dance show (è in coppia con Federica Pellegrini), ma al fianco di Aloia. “Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi“, aveva raccontato la concorrente in un’intervista a Chi. “Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere con nessuno”.

