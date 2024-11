Carlo Aloia è uno dei maestri di ballo che stiamo pian piano conoscendo durante la trasmissione Ballando con le Stelle, programma che va in onda in prima serata Rai e vede la conduzione di Milly Carlucci. Nella trasmissione Carlo Aloia è il partner di ballo di Sonia Bruganelli, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è il maestro.

Carlo Aloia nasce a Roma il 3 Marzo 1986 e fin da giovanissimo sviluppa una grande passione per il ballo tanto che comincia a danzare a soli 11 anni. Ha una grande guida in quanto lavora sotto Riccardo Cocchi, cinque volte campione del mondo e anche Carlo diviene due volte campione italiano nei campionati latino americani con tutti che notano la sua crescita.

Nel corso degli anni partecipa a diversi manifestazioni nazionali ed internazionali e ottiene sempre grandi consensi. Non solo però gare in quanto Carlo è anche un fotomodello e lo vediamo nel mondo della tv in Baila nel 2011, trasmissione che a quel tempo è molto simile a Ballando con le Stelle e anche per questo il programma entra in una controversia legale proprio con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle.

Carlo Aloia: dalla vita privata a Ballando con le Stelle

Carlo Aloia entra a far parte nel 2015 dei Burn The Floor, un gruppo di ballerini di grande fama e nel 2022 si unisce al cast di Burn The Floor Dubai. Tra le altre cose è anche Dance Captain nella compagnia di Crociere Norwegian. Dal 2024 fa parte del cast di Ballando con le Stelle dove in molti – sia tra la giuria che sui social – hanno notato il suo talento. Per quel che riguarda la vita privata Carlo è davvero un personaggio molto riservato.

E’ presente sui social ma non regala informazioni sulla sua vita privata e da quel che sappiamo possiamo notare che Carlo è un grande appassionato di natura e viaggi, ed è legato dal 2010 con Jlenia Intravaia Firulottina, anch’ella ballerina e i due sono molto attenti a mantenere la propria privacy ma nonostante ciò abbiamo comunque qualche informazione.

Carlo e Jlenia si sono sposati il 28 Settembre 2019 e nel mese di Giugno hanno annunciato con un toccante messaggio sui social che diventeranno genitori del primo figlio e si tratta di una bambina. Nel corso della trasmissione Carlo Aloia e Sonia Bruganelli hanno mostrato una grande sintonia in pista ed i due sembrano trovarsi davvero molto bene.