Nelle prossime settimane il Grande Fratello tornerà in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento e come al solito novità e colpi di scena non mancheranno. Tantissimi sono i telespettatori che quotidianamente seguono le vicende dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, durante l’ultima diretta Stefano Tediosi è approdato nella casa come concorrente e sono in molti a pensare che inevitabilmente si formerà un triangolo amoroso con Federica e Alfonso.

Il noto reality andrà in onda due volte a settimana, approderà su Canale 5 anche il sabato sera e dovrà quindi scontrarsi con le puntate finali di Ballando con le Stelle il 23 e il 30 novembre 2024. Sabato 16 novembre infatti andrà in onda l’ultima puntata di Tu Si Que Vales e Pier Silvio Berlusconi ha preferito non lasciare scoperta la serata del sabato sera per non favorire gli ascolti di Ballando con le Stelle. Nelle prossime settimane non andrà in onda il ‘bast off’ di Tu Si Que Vales e nemmeno un noto film, probabilmente spera che il Grande Fratello possa vincere la ‘sfida’ con il programma di Milly Carlucci.

Gli ascolti del Grande Fratello riusciranno a battere quelli di Ballando con le Stelle?

La nuova edizione del Grande Fratello sta catturando non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti i risultati sono buoni. Questo però basterà a mettere i bastoni tra le ruote a Milly Carlucci? Anche lo scorso anno Mediaset ha lanciato una sfida alla Rai schierando il reality di Alfonso Signorini contro Ballando con le Stelle, però non ha avuto la meglio.

Durante la precedente edizione il Grande Fratello ha registrato circa dieci punti di share in meno rispetto a Ballando con le Stelle quando sono andati entrambi in onda il sabato sera. Il reality a breve si scontrerà contro la nona e la decima puntata del programma di Milly Carlucci e sono in molti a pensare che anche questa volta perderà la sfida in termini di ascolti. C’è chi pensa che Pier Silvio Berlusconi stia correndo un grosso rischio perché posizionare il reality di Alfonso Signorini nello stesso giorno di Ballando causerà sicuramente un calo di share dell’edizione. Le cose andranno davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

