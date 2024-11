Fra i grandi protagonisti dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle vi è anche Carlo Aloia, 38enne ballerino romano che nello show di Rai Uno fa coppia con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Dopo l’ingresso nel cast dello show danzante della tv pubblica, nei prossimi giorni arriverà una seconda notizia da favola, la nascita del suo primogenito: Carlo Aloia diventerà infatti papà e in vista del grande evento ha parlato con i microfoni di Novella 2000.

Il giovane artista di Roma racconta di come abbia fatto parte della compagnia internazionale Burn the floor fino a marzo 2024, ma la scorsa primavera è stato costretto ad abbandonarla dopo appunto la notizia della moglie Jlenia Intravaia, che a breve la famiglia si sarebbe allargata. “E’ una ballerina – spiega – facevo coppia con lei”, e i due avevano anche dei contratti, ma con la notizia della dolce attesa “tutto è passato in secondo piano”.

CARLO ALOIA “LA CHIAMATA DI BALLANDO CON LE STELLE…”

A quel punto è giunta la chiamata di Ballando con le stelle “arrivata al momento giusto”, e nello show di Rai Uno Carlo Aloia ha ritrovato anche Carolyn Smith “che mi ha giudicato molte volte” durante le varie competizioni a cui ha preso parte. Ma invece come è nato l’amore con la sua Jlenia?

I due si conoscono da quando sono piccoli, ma non si erano mai frequentati vivendo in città diverse. Poi un giorno, nel 2009, Carlo Aloia decise di scrivere alla sua collega “poi abbiamo iniziato a frequentarci” e dal 2010 i due fanno coppia fissata, quindi da ben 14 anni. Solitamente fra due ballerini scoppia l’amore dopo aver ballato assieme, mentre per Carlo e Jlenia è stato l’opposto: prima l’amore e poi il ballo.

CARLO ALOIA, LA NASCITA DEL FIGLIO E I PROGETTI FUTURI

Ed ora la nascita del figlio, una notizia che è giunta mentre il ballerino di Ballando stava ristrutturando casa: “Mi ha presentato il test e all’inizio non capivo”, poi ha guardato meglio cosa c’era scritto “tre settimane”, ed ha capito cosa stesse succedendo: “L’ho solo abbracciata” e poi ho “chiesto a sua mamma un bicchiere d’acqua”. Nell’attesa dell’arrivo, Carlo Aloia sta vivendo il suo giro di boa con Ballando le stelle e il bilancio di questa prima metà stagione viene definito dallo stesso “più che positivo”.

Con Sonia Bruganelli è stato tutto molto naturale: “Si è presentata in modo spontaneo e io altrettanto”, poi i due hanno scherzato fin da subito e hanno trovato quel giusto feeling per poter trovare le migliori movenze durante lo show. Una coppia artistica che secondo Carlo Aloia “continuerà al di là di Ballando”, anche perchè il ballerino ha un ottimo rapporto con Davide, figlio di Sonia e Paolo. Ma quali sono i progetti futuri al di là di diventare padre? “Vorrei continuare con Ballando anche l’anno prossimo”, anche perchè sua mamma è orgogliosa di vederlo in tv.