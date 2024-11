Carlo Aloia è uno dei maestri di ballo della trasmissione Ballando con le Stelle, programma storico Rai che andrà in scena sabato 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. In questa trasmissione Carlo Aloia è il coach della showgirl e opinionista Sonia Bruganelli, andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Carlo Aloia nasce a Roma il 3 Marzo 1986 e fin da piccolissimo coltiva la sua passione per la danza. Inizia a ballare a soli 11 anni e cresce sotto la guida del maestro Riccardo Cocchi, cinque volte campione del mondo di danza. Anche Carlo comincia a gareggiare e diventa negli anni due volte campione italiano nella categoria latino-americano. Rappresenta l’Italia in diverse competizioni nazionali e non.

Lo notiamo al Rising Star del Regno Unito e al British Open ma oltre al ballerino Carlo Aloia lavora come fotomodello e lavora al talent show Bailà, nel 2011 condotto da Barbara D’Urso. Dal 2015 entra a far parte del Burn The Floor, un gruppo di ballerini di fama internazionale. Lavora anche come Captain Dance nella compagnia di crociere e dal 2024 è protagonista a Ballando con le Stelle.

Carlo Aloia è molto riservato per quel che riguarda la vita privata e sui social tende soprattutto a parlare del suo lavoro. Sappiamo però che è legato ormai da qualche tempo con Jlenia Intravaia Firulottina, donna con il quale ha iniziato una relazione direttamente nel 2010. Negli ultimi giorni è arrivata una lieta notizia per la coppia.

E’ nata da qualche giorno la piccola Michelle, prima figlia di Carlo Aloia e Jlenia Intravaia Filurottina. La donna ha pubblicato sui social uno scatto con la prima foto della piccola, che tiene il dito nella mamma in mano. Poi anche Carlo ha pubblicato un post per la figlia: “La mia piccola stella, benvenuta al mondo amore mio”, un tenero post relativo alla nuova nascitura.

Un amore coronato ora nella piccola Michelle ma la coppia – qualche tempo fa ai microfoni di Novella 2000 – ha raccontato come Carlo ha scoperto della prossima paternità: “Mi ha presentato il test e io all’inizio non capivo. Stava male? Poi ho letto tre settimane, non le ho detto niente ma l’ho solo abbracciata. E’ stato stupendo”.