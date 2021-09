Giulia De Lellis, problemi di salute “Sono un po’ provata”/ “Ricevuto risposte che..”

Problemi di salute per Giulia De Lellis che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato ai suoi cinque milioni di followers di essersi sottoposta ad una serie di esami medici. Dopo aver ascoltato i segnali del suo corpo, l’influencer che ha affrontato un periodo intenso essendo super impegnata con il lavoro e con il matrimonio della sorella Veronica, ha deciso di recarsi in clinica per sottoporsi ad una serie di controlli.

“Oggi giornata di esami completa! E per chiudere in bellezza anche un bel tampone che vi consiglio di fare sempre per sicurezza!” – scrive Giulia. Poi aggiunge: “Sono un po’ provata perchè ho ricevuto delle risposte che non mi piacciono molto, ma spero di sistemare tutto il prima possibile”.

Al suo fianco c’è sempre il fidanzato Carlo Gussalli Beretta di cui è sempre più innamorata. Giulia, sempre molto sincera con i suoi fan, poi, rivolge a tutti l’invito ad ascoltarsi e a non trascurare i piccoli segnali che può lanciare il corpo. “Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo”, aggiunge.

Poi strappa a tutti una risata provando a sdrammatizzare: “Dopo aver tolto un paio di litri di sangue (scherzo ma non troppo), colazione meritata! Ringrazio il ragazzo per la pazienza”. Negli scorsi giorni, Giulia aveva parlato nuovamente dei problemi di acne con cui combatte da qualche tempo. Secondo Giulia, la cura migliore per tutto resta l’amore: “A quanto pare l’amore guarisce tutto, anche il fastidio o il male. Insieme al tempo, un buon dottore e tanta pazienza“, scrive sui social.

