Carlo Conti, romantici auguri di compleanno per la moglie Francesca Vaccaro/ “Amore mio…”

Francesca Vaccaro compie gli anni: gli auguri di suo marito Carlo Conti

Quando si vive un rapporto d’amore puro e sincero, ogni occasione è buona per un gesto che metta in evidenza la forza del sentimento reciproco. Spesso e volentieri sono diventati i social il luogo prediletto per le migliori dichiarazioni al miele, in particolare quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo. L’ultima dimostrazione arriva da Carlo Conti; il conduttore ha pubblicato questa mattina una tenera foto in compagnia di sua moglie, Francesca Vaccaro, con una dedica speciale.

“Buon compleanno amore mio”, con annessi tanti cuori rossi a rappresentare la sincerità dell’augurio. Questa la didascalia di Carlo Conti in occasione del compleanno di sua moglie, Francesca Vaccaro. La foto scelta dal conduttore è poi l’emblema del romanticismo; una cena sotto il cielo stellato con sullo sfondo un fiume che rende lo scatto ancora più significativo dal punto di vista dell’atmosfera.

Carlo Conti, messaggio di auguri per sua moglie Francesca Vaccaro: quanti colleghi tra i commenti

Chiaramente, la foto pubblicata da Carlo Conti in occasione del compleanno di sua moglie – Francesca Vaccaro – ha attirato la tenera attenzione proprio di quest’ultima. La risposta è stata scandita da altrettanti cuori rossi – come si può osservare dai commenti allo scatto pubblicato dal conduttore. Ma non solo; tanti sono stati pensieri da parte di fan e appassionati così come da parte di alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra i primi commenti spiccano quelli di tanti colleghi di Carlo Conti che hanno fatto da eco al suo romantico messaggio d’auguri.

Da Antonella Clerici che si è espressa con un eloquente: “E ho detto tutto!”, passando per Alessia Marcuzzi, Bianca Atzei, fino a Nunzia De Girolamo. Tanto affetto e complicità dunque da parte dei colleghi di Carlo Conti in occasione degli auguri di compleanno per sua moglie Francesca Vaccaro. Tra l’altro, lo scorso mese di marzo, era toccato a quest’ultima lasciare un messaggio d’amore in occasione del compleanno del conduttore. “Auguri amore mio, ti risposerei 1000 volte” Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia vita, la mia gioia, il mio angelo! Ti amo, sempre e per sempre. Tua Francesca“.











