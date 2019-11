Carlo Conti: “Stella, figlia di Fabrizio Frizzi mi chiama Babbo”/ “Come suo padre…”

Carlo Conti è diventato un vero punto di riferimento per la piccola Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan. La piccola che ha compiuto sei anni lo scorso maggio, dopo la morte dell’amato padre, sta crescendo con mamma Carlotta che continua a frequentare quelli che sono stati i grandi amici di Fabrizio. Oltre ad Antonella Clerici, infatti, Carlotta Mantovan continua a vedere anche Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro con cui è stata fotografata come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Con loro ci sono anche la piccola Stella e Matteo, il figlio di Conti e Francesca Vaccaro. Mentre Carlotta e la moglie del conduttore toscano camminano insieme, Conti passeggia tenendo per mano il figlio Matteo e la piccola Stella. “Stella mi chiama BabboConti, come se fosse tutto attaccato, suo padre mi chiamava così ed ora continua a farlo lei”, ha raccontato il conduttore toscano.

CARLO CONTI E FABRIZIO FRIZZI: “UNO DEI POCHI, VERI AMICI”

Quella tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi è stata una vera amicizia. Tra i due conduttori non c’era invidia ma un profondo affetto e un legame vero che dura ancora oggi, grazie alla piccola Stella. La morte di Fabrizio ha lasciato un vuoto nel cuore del conduttore toscano che, tuttavia, continua a sentire vicino l’amico frequentando e aiutando ad andare avanti Carlotta Mantovan e la piccola Stella. “Siamo sempre stati amici, ma negli ultimi anni la nostra amicizia è cresciuta, anche in rispetto. Lo spot che girammo insieme per gli Oscar della tv, è la sintesi di tutto quello che era Fabrizio, un uomo legato al rapporto con amici, per cui la famiglia era importantissima, e anche lavoro, la sua gentilezza, la sua educazione“, ha confessato recentemente Conti ai microfoni di Domenica In. Un rapporto davvero speciale, dunque, quello tra Conti e Fabrizio Frizzi che accompagnerà per sempre il conduttore di Tale e Quale Show.





© RIPRODUZIONE RISERVATA