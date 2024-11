Carlo Conti, novità su Sanremo 2025: dal numero di canzoni all’annuncio del cast

Carlo Conti scalda i motori in vista del suo ritorno all’Ariston, al timone del Festival di Sanremo 2025 in programma il prossimo febbraio: dopo il quinquennio targato Amadeus, il nuovo conduttore e direttore artistico è nel vivo dell’organizzazione della kermesse. Intervenuto in occasione della Milano Music Week nella giornata di oggi, come riportato da Adnkronos, Conti ha snocciolato alcune anticipazioni. A cominciare dal numero di artisti in gara, che non saranno 24 come inizialmente svelato.

VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2024, CHI E' IL CAMPIONE?/ Classifica finale, trionfa Verdiana!

“Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo“, rivela, aggiungendo ironico: “Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il DopoFestival e non posso andare oltre“. È stato inoltre svelato l’appuntamento televisivo in cui il conduttore svelerà il cast degli artisti in gara: l’annuncio arriverà domenica 1° dicembre all’interno del TG1 delle 13.30, come spesso capitato nel corso degli ultimi anni.

Tale e Quale Show 2024, 8a puntata/ Diretta, classifica, vincitore: standing ovation per Verdiana

Carlo Conti e il ritorno all’Ariston: “Non ho paura e non guardo i confronti“

Nel corso del suo intervento alla Milano Music Week, riporta sempre Adnkronos, Carlo Conti ha anche spiegato le ragioni del suo ritorno al Festival come conduttore: “Chi te l’ha fatto fare? È una domanda che mi fanno tutti. La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al tg hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa, lei ha detto ‘come eri magro’“.

Numerosissime le motivazioni che l’hanno spinto ad accettare questa allettante proposta: “Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco. Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l’affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti, tutti erano d’accordo sul mio nome. Ho detto: ‘Vediamo se l’orecchio funziona, se è attento e moderno’ e ho detto di sì“. Infine, ammette di non temere paragoni con la precedente e trionfale gestione targata Amadeus: “Prendo in mano un Festival in salute strepitosa per il lavoro fatto Amadeus […] Non ho paura e non guardo mai i confronti. Se il confronto è con lo share non mi interessa“.

Feisal Bonciani ha una fidanzata?/ "In passato ho vissuto un inferno, non volevano adottarmi"