Carlo Cuozzo sfida Alex Belli “Delia Duran è mia”/ E pubblica la foto a letto…

I colpi di scena sulla storia che coinvolge Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip non sono ancora finiti. È proprio dopo l’incontro dei due nella Casa e la loro successiva uscita insieme che sul web arriva una nuova vendetta. Stavola è Carlo Cuozzo, il ragazzo paparazzato con Delia qualche giorno fa, a far sentire la sua voce. Ricordiamo che Delia e Carlo, imprenditore napoletano di 24 anni, sono stati beccati insieme a cena intenti a baciarsi con passione. Di quello che è parso essere un tradimento, però, non si è proprio parlato durante il loro incontro al Grande Fratello Vip.

Carlo Cuozzo sfida Alex Belli e pubblica foto inedita con Delia Duran: “È tutto vero”

Ne fa parlare allora il diretto interessato, che ha deciso di pubblicare su Instagram uno scatto privato che dimostrerebbe che tra lui e Delia le cose non si sono fermate alla cena. Delia, nello scatto, è di spalle ed è a letto. A scattarle la foto è presumibilmente Carlo, cosa che quindi dimostrerebbe che i due erano a letto insieme. Ma non è finita qui: nelle stories successive postate su Instagram, Carlo pubblica una conversazione privata con Delia: “Ribadisco che è tutto vero”, scrive lui a corredo. Infine invia un messaggio ad Alex Belli: “È stata mia, sarà ancora mia”. Come reagirà Alex? Questa vicenda non sembra essersi ancora conclusa.

