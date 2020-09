CARLO DE RISO/ Chi è il presidente di Costieragrumi: ha valorizzato i limoni d’Amalfi (Boss in incognito)

Protagonista del secondo appuntamento con Boss in Incognito è Carlo De Riso, presidente della società Costieragrumi De Riso di Minori (Salerno) in Costiera Amalfitana. La sua azienda, incentrata sulla coltivazione di limoni venne fondata da nonno Alfonso ‘e Mariett (nomignolo che significa figlio di Maria) nel 1927. Fu lui a svolgere la potatura, la piegatura e la posa dei pali di legno in castagno a sostegno delle piante, che venivano ricoperte di frasche per proteggerle dal maltempo. Fu sempre nonno Alfonso a controllare che i frutti fossero trattati delicatamente nelle varie fasi del raccolto, così da ottenere dei prodotti di prima qualità pronti per il mercato locale e per quello estero. Un’attività, quella di nonno Alfonso, ereditata dai figli Alfonso, Evaristo, Giovanni e Antonio, e tramandata oggi ai nipoti Giovanni, Evaristo e appunto Carlo De Riso, protagonista oggi su Rai Due.

CARLO DE RISO, PRESIDENTE COSTIERAGRUMI

La Costieragrumi De Riso è diventata leader per la vendita del limone coniugando la tradizionale cura per il prodotto con l’implementazione delle tecnologie più all’avanguardia. Il 27 dicembre 2014, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Carlo De Riso è stato conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nelle motivazioni dell’onorificenza, Carlo De Riso viene definito un “imprenditore con grande spirito di iniziativa che con la sua dedizione al lavoro e l’amore per il territorio ha consentito che il limone Costa d’Amalfi fosse conosciuto a livello nazionale e internazionale, facendo sì che non venissero abbandonati i limoneti costieri, salvaguardando e tutelando l’ambiente. Il tutto accompagnato da una grande squadra composta dai cugini Giovanni e Evaristo e da tutto lo staff della Costieragrumi. Promotore del turismo agricolo, essendo stato il primo a creare percorsi per lo svolgimento di Lemon Tour De Riso, si è distinto per il suo impegno nel sociale e nei confronti dei produttori che svolgono un’agricoltura eroica“.



