Boss in incognito 2020, Carlo De Riso/ Diretta 15 settembre: Costieragrumi in scena

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.188.000 spettatori pari al 10.63% di share con la storia Francesca Ossani, la presidente di Crik Crok, oggi, martedì 15 settembre, in prima serata su Raidue, torna Boss in incognito con la seconda puntata della nuova stagione girata subito dopo il lockdown. Al timone del docu-reality di Raidue c’è Max Giusti che, dopo essersi travestito per nascondere la propria identità, tocca con mano le emozioni che un programma del genere regala, incontrando i lavoratori delle varie aziende protagoniste e ascoltando le loro storie. Donne e uomini che, davanti alla telecamere di Boss in incognito, si mettono a nudo tirando fuori anche i malumori che, ogni giorno, devono affrontare nel proprio lavoro. I dipendenti dell’azienda protagonista pensano, tuttavia, di partecipare ad un documentario per la Rai che racconta il mondo del lavoro dopo la quarantena. Quale sarà, dunque, l’azienda protagonista della seconda puntata di Boss in incognito?

Carlo De Riso e la Costieragrumi protagonisti di Boss in incognito 2020

Protagonista della seconda puntata di Boss in incognito 2020 è Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp. La sede dell’azienda si trova a Minori, una località della Costiera Amalfitana. L’azienda conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti. Commercializza annualmente circa 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. e ha un fatturato di 11.000.000 di euro. Nel corso della puntata, Carlo incontrerà Gianluca che gli mostrerà come confezionare i limoni, Domenico che gli insegnerà come selezionate i limoni ed Elisa che, invece, lo guiderà nella raccolta dei limoni stessi. Come sempre, anche Max Giusti dovrà trasformarsi in un lavoratore occupandosi di diverse mansioni e imparerà a produrre il famoso limoncello oltre ad ascoltare la storia di Vincenzo. I lavoratori scopriranno la verità solo al termine della puntata quando saranno chiamati in ufficio dal “Boss in incognito” che potrà premiarli per la loro devozione al lavoro o ammonirli.



