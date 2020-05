Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia/ Il salto di notorietà con Amici

Pubblicità

Il nome di Carlo Di Francesco è saltato all’occhio dei fan di Amici di Maria De Filippi quando è diventato professore della scuola di musica. Anche se in realtà la sua vita è finita sotto ai riflettori perchè compagno di Fiorella Mannoia, che avremo modo di vedere su Rai 1 nella prima serata di oggi, sabato 2 maggio 2020, con il meglio di Un, Due, Tre… Fiorella!. La confessione della cantante riguardo alla loro relazione risale a tre anni fa, anche se si sono uniti 15 anni or sono. “Siamo aperti, non chiusi”, ha dichiarato all’epoca l’artista a Vanity Fair, “per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”. Anche se entrambi si sono dati da fare per proteggere l’intimità del loro rapporto, la Mannoia ha ammesso che la passione fra loro non è mai finita. “Giocare sempre”, ha sottolineato, “la vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”. Originario di Avezzano, Carlo è un produttore musicale e un musicista di quasi 40 anni. In passato ha praticato il rugby a livello agonistico, ma il suo incontro con la musica risale agli anni dell’infanzia. All’attivo ha inoltre collaborazioni con Loredana Bertè, Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni, oltre ovviamente che con la sua Fiorella.

Pubblicità

Carlo Di Francesco, compagno Fiorella Mannoia: 26 anni di differenza, ma…

Carlo Di Francesco è riuscito a tenersi lontano dal mondo del gossip per un decennio, poi è stata la compagna Fiorella Mannoia ad ufficializzare a mezzo stampa la oro relazione. E così sono finiti entrambi al centro delle chiacchiere dei maliziosi, soprattutto per via dei 26 anni che li dividono. Le foto insieme invece mancano all’appello da tempo, per quanto riguarda i social. L’ultima risale allo scorso febbraio, uno scatto divertente in cui vediamo la cantante seduta sulla pedana del pick up del compagno. Carlo invece è intento a fare benzina o meglio finge di farla, visto che entrambi sono a piedi nudi in un’area di servizio. Il musicista invece ama mostrarsi da solo sui social, dove negli ultimi tempi ha deciso di promuovere una campagna a favore di Cuba. Carlo si è trasferito per diverso tempo nel Paese, prima di ritornare in Italia, e continua a nutrire un forte affetto per il popolo che lo ha accolto. Per questo non ha digerito leggere la notizia che gli Stati Uniti hanno bloccato l’acquisto di ventilatori polmonari destinati agli ospedali cubani ad inizio aprile. “L’embargo criminale imposto a Cuba non si ferma nemmeno di fronte ad una pandemia. Non voltiamo le spalle a chi ci sta aiutando, a costo della vita”, ha scritto su Instagram.

Foto, e dopo la lavanderia benzina





© RIPRODUZIONE RISERVATA