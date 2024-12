Fiorella Mannoia, chi è la cantante romana: “Mio padre si accorse delle mie qualità”

La vita della cantante romana è stata un vero e proprio romanzo, con Fiorella Mannoia che ha raccontato in diverse occasioni le tappe che hanno contraddistinto la propria esistenza. Intervistata di recente a Verissimo, l’artista ha ricordato come la sua carriera sia sbocciata grazie al padre, il primo a rendersi conto delle qualità non certo indifferenti della figlia, diventata negli anni un’icona della musica. “Mio padre che mi ha lasciato queste doti e si è accorto della mia voce. Papà ha insegnato a tutti noi ad andare a cavallo, qualche volta ho fatto la controfigura, sono stata la controfigura di Monica Vitti in 4-5 film” ha raccontato l’attrice che si è detta pronta ad ascoltare anche qualche chiamata dal cinema in questa fase della sua carriera.

La cantante di quello che le donne non dicono, in una intervista rilasciata al Corriere della sera, ha ammesso: “Ho scoperto di essere bella a 50 anni e da lì ho iniziato a giocare con la mia femminilità. Prima non ci ho mai riflettuto. E dire che oggi, quando rivedo le foto di quando ero più giovane, dico: ma cavolo, non ero così male, perché non ci pensavo” ha detto la cantante sottolineando come l’attuale marito Carlo Di Francesco sia stato il primo a farle notare la bellezza.

Fiorella Mannoia rivela: “Mi manca la disinvoltura dei giovani”

Prima di sbarcare il lunario, Fiorella Mannoia è stata afflitta da vari dubbi, come giusto che capiti ai giovani in cerca di un posto nel mondo e di capire cosa fare da grandi. In una intervista rilasciata al Corriere della sera, l’attuale moglie di Carlo Di Francesco ha ammesso di aver fatto i conti con i dubbi di gioventù:

“Non avevo le idee chiare su dove volessi andare, oggi i ragazzi sono più scafati: questa loro disinvoltura a me manca, ancora adesso, in tv, non mi sento a mio agio” ha svelato Fiorella Mannoia qualche anno fa.

