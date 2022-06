Carlo Di Francesco marito Fiorella Mannoia/ “Io sono molto più matta, lui è posato..”

Carlo Di Francesco chi è il marito di Fiorella Mannoia

Carlo Di Francesco è diventato il marito di Fiorella Mannoia da ben 15 anni, Carlo è un produttore musicale e vanta anche un’esperienza come ex professore del talent show Amici. Fiorella Mannoia ha fatto la sua conoscenza proprio nell’ambito lavorativo, i due si sono sposati tramite il rito civile. La cerimonia è stata il 22 Febbraio 2021, la relazione tra i due è stata molto discussa nel mondo dello spettacolo, proprio per via della differenza d’età, tra i due coniugi ci sono 26 anni di differenza.

Carlo Di Francesco non ha mai pensato di allontanarsi da Fiorella Mannoia, in merito ha sempre dichiarato di essere una coppia che non si pone limite d’età e che cerca di cogliere sempre il meglio dalla loro relazione, ritenuta insolita per molti nel mondo dello spettacolo. Il 41enne è diventato un professore di canto molto stimato durante la tredicesima edizione di Amici. Prima di sbarcare sul piccolo schermo, il marito di Fiorella Mannoia è stato anche un polistrumentista in percussioni. La sua passione è nata durante un viaggio di studio a Cuba quando aveva compiuto 18 anni.

Carlo Di Francesco e gli ex fidanzati di Fiorella Mannoia

Carlo Di Francesco è il compagno di vita di Fiorella Mannoia, la relazione con l’ex professore di Amici è una delle più lunghe e durature per l’artista. La vita sentimentale della cantante ha avuto diversi uomini e relazioni, tra gli anni ’70 e ’80 Fiorella ha avuto una relazione con il collega Memmo Foresi. Subito dopo si legherà a Piero Fabrizi, con il quale ha passato 20 anni d’amore. L’artista non ha mai pensato di voler aderire allo stereotipo della donna che deve far figli, infatti è fermamente convinta di non volere figli. In merito ha dichiarato: “C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano affatto”.

Fiorella Mannoia non ha temuto i 26 anni di differenza d’età che ci sono con Carlo Di Francesco, sul Corriere della Sera la cantante ha sempre dichiarato che il compagno ideale per forza di cose dovrà essere sempre più giovane e al tempo stesso dovrà essere più maturo della sua età. Questo spiega la lunga durata della relazione con l’ex professore di Amici, tra i due la relazione è rimasta nascosta per oltre 20 anni. La relazione amorosa con Carlo di Francesco è stata la più longeva per la cantante, la coppia ha coronato il suo amore celebrando le nozze il 22 Febbraio 2021.











