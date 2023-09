Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia: “Se mi parli di antichità…”/ “Matrimonio? Sposati dopo 15 anni

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia: simpatico siparietto social

Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia sono una coppia molto amata sui social, proprio per la loro simpatia e spigliatezza. Qualche mese fa, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, in cui la cantante fa autoironia sulla grande differenza d’età tra lei e il marito: lei ha 69 anni, lui 42.

La coppia era in vacanza a Pompei quando l’artista, con lo smartphone in mano, ha esclamato: “Se fai una battuta su scavi e antichità guardando me, sei un uomo morto“. La simpatica battuta di Mannoia ha conquistato il web che si è lasciato andare a tantissime risate. Tra loro, infatti, la differenza anagrafica non ha mai comportato nessun problema e hanno sempre ignorati i pregiudizi. Questo è un esempio, e i fan li adorano proprio così come sono.

Carlo Di Francesco: “Matrimonio? Dopo 15 anni ci siamo detti “perchè no?’

A far conoscere la coppia ci ha pensato la musica: lei una delle voci più ricercati d’Italia, lui musicista e produttore musicale, noto per aver partecipato come prof. di canto ad Amici. La coppia non si è mai più lasciata, anzi, si è giurata amore eterno.

“Dopo 15 anni ci siamo detti: ‘perché no?’ L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi. Al ‘vuoi tu prendere’ ci scappava da ridere” ha raccontato la coppia al Corriere della Sera. Fiorella Mannoia ha aggiunto quanto Carlo Di Francesco sia diverso dagli altri uomini che ha conosciuto: “Ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ho avuto storie molto lunghe… passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità“.

