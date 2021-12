Carlo Domingo, chi è il presunto fidanzato di Soleil Sorge/ Imprenditore e…

Soleil Sorge continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa, l’influencer continua a vivere la sua amicizia con Alex Belli. Nonostante i due siano davvero molto vicini e abbiano ammesso di provare un forte sentimento, Soleil ha più volte ribadito di vedere in Alex solo un amico e di non volere da lui una relazione diversa. Soleil, inoltre, non dimentica di aver lasciato una persona a casa che, nelle scorse settimane, si è fatto vivo inviandole tre aerei. Per Soleil, i tre messaggi aerei rappresentano un chiaro segnale della sua presenza e, ad oggi, sembrerebbe intenzionata a proteggere quel rapporto.

Ma chi è il presunto fidanzato di Soleil Sorge? A svelare l’identità della persona che avrebbe rubato il cuore di Soleil è il settimanale Chi che svela anche il nome del presunto fidanzato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chi è Carlo Domingo, il presunto fidanzato di Soleil Sorge

Il presunto fidanzato di Soleil Sorge si chiamrebbe Carlo Domingo, sarebbe siciliano e sarebbe il titolare di un’agenzia di eventi. Lontanissimo dal mondo dello spettacolo, non ha lasciato indizi sul suo legame con l’influencer del Grande Fratello Vip 2021. A svelare la sua identità, però, è il settimanale Chi nelle Chicche di gossip.

“Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.



