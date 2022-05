Carlo Domingo e Soleil Sorge stanno ancora insieme?/ Avvistamento a Venezia e…

Carlo Domingo è ancora il fidanzato di Soleil Sorge? “Lontano dai riflettori…”

Carlo Domingo è ancora il fidanzato di Soleil Sorge? L’ex gieffina ha preferito sempre mantenere riserbo su questa relazione anche se alcuni dettagli non sono passati inosservati. Il compagno di Soleil è proprietario di una grossa compagnia di eventi che opera sul territorio nazionale, la Domingo Communication che collabora con brand e personaggi televisivi importanti.

A dare conferma della loro relazione era stato Alfonso Signorini che durante una puntata del Grande Fratello Vip aveva rivelato: “Il compagno di Soleil non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF. i sono detti che qualsiasi cosa fosse successa nella Casa di Cinecittà sarebbero rimasti uniti. Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”. Il conduttore ha raccontato che il fidanzato di Soleil, Carlo Domingo, aveva cancellato il suo profilo Facebook prima dell’ingresso della modella nella casa. Aveva inoltre fatto eliminare tutte le foto di lui da Google.

Soleil Sorge e Carlo Domingo pizzicati a cena a Venezia, i dettagli

Soleil Sorge aveva parlato del suo fidanzato Carlo Domingo quando era nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina aveva dichiarato di essere molto innamorata di un uomo che l’aspettava fuori dalla casa: “Già ci conoscevamo avevamo parlato molto spesso l’uno dell’altra in amicizia, poi però ci siamo avvicinati, ci siamo detti tutto, senza nascondere nulla”. “Gli ho detto: ‘prendimi per quella che sono e questa sono io’ e lui ha fatto altrettanto con me”. Mi fa sentire speciale per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente”. Soleil Sorge e Carlo Domingo sono stati avvistati insieme giorni fa a Venezia. Un utente ha segnalato lei e il presunto fidanzato Carlo Domingo sono stati a cena assieme al M’Art di Venezia: un ristorante lussuoso che si affaccia sul canale. In molti erano curiosi di sapere quali fattezze fisiche abbia Carlo Domingo e sono stati accontentati. Il ragazzo sarebbe molto appariscente. Alla cena in questione si era presentato abbronzatissimo, profumatissimo, con occhiali da sole e una sobria giacca bianca. Soleil aveva pubblicato su Instagram una foto in cui si notava un riflesso in cui appariva il volto di Carlo.

Fanpage aveva approfondito nei mesi scorsi e aveva svelato qualche dettaglio in più su Carlo: “Carlo Domingo, il fidanzato siciliano di Soleil Sorge che lavora nel mondo della moda. Carlo Domingo è originario di Marsala, è un uomo riservatissimo, che si tiene ben lontano dall’invadenza dei social. È figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest’ultimo, ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la tradizione sartoriale del nostro Paese e, più di vent’anni fa, ha lasciato la Sicilia e ha aperto a Milano la Domingo Communication”.











