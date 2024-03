Carlo, Frank e Francesco Sparanero, chi sono i figli di Franco Nero/ La carriera del primogenito nel cinema

Carlo, chi è il figlio di Franco Nero nato dalla relazione con Vanessa Redgrave

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio su Rai 1, con La volta buona. Tra gli ospiti che si racconteranno nel salotto tv di Caterina Balivo figura anche Franco Nero. Il celebre attore e regista ripercorrerà la sua brillante carriera, ma con buone probabilità si racconterà anche sul fronte privato. Sposato con l’attrice britannica Vanessa Redgrave, conosciuta sul set del film Camelot, Nero ha avuto da lei un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre 1969.

Il primogenito dell’attore ha ereditato dal padre la passione per il cinema e la recitazione ma, anziché diventare attore, si è formato in particolare come sceneggiatore e regista. Tra le sue innumerevoli attività, Carlo Gabriel Nero ha anche diretto la madre e la sorellastra Joely Richardson nel film The Fever.

Chi sono Frank e Francesco Sparanero, figli di Franco Nero

La storia d’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave tuttavia s’interruppe subito dopo la nascita del figlio Carlo. La coppia si separò e, prima del ricongiungimento ufficiale negli anni 2000, l’attore intrecciò altre relazioni, dalle quali ebbe altri due figli. Il suo secondogenito è Frank Sparanero, nato a Roma nel 1983 da una relazione con una donna sconosciuta. Anche lui ha inseguito le orme del padre, debuttando come attore con Pupi Avati nel film del 1996 Festival.

A seguire, Franco Nero ha avuto una relazione con Mauricia Mena, donna di origini afro-colombiane che conobbe a Cartagena durante le riprese di un film. Dalla loro storia d’amore è nato il terzo figlio dell’attore, Francesco Sparanero, nel 1987. Il cinema, dunque, è per Nero un mondo indissolubilmente legato alla sua sfera personale. Dopo 30 anni di distacco, l’attore si ricongiunse a Vanessa Redgrave, con la quale convolò a nozze nel 2006 e alla quale è tuttora legato.

