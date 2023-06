Marco Mazzoli: “Helena Prestes e la proposta di Carlo? Farloccata!”/ Poi le propone la tregua all’Isola

Marco Mazzoli: “Helena Prestes e la proposta di fidanzamento di Carlo Motta all’Isola? Farloccata!”

La proposta di fidanzamento che Helena Prestes ha ricevuto da Carlo Motta in diretta a L’Isola dei Famosi 2023 ha fatto storcere il naso ad alcuni naufraghi. Se Gian Maria Sainato ha rivelato che in realtà Helena amerebbe ancora il suo ex e non Carlo, Marco Mazzoli ha incalzato, dicendosi dello stesso parere del collega naufrago.

Lo speaker ha ammesso di trovare finto il fidanzamento dei due, ricordando, come detto da Sainato, che lei fosse ancora legata sentimentalmente al suo ex. Una tesi che Mazzoli ha ribadito dopo la puntata, in un confessionale andato in onda nel daytime del 6 giugno. “Di Helena va bene tutto però questa cosa del matrimonio mi sembra una farloccata.”, ha infatti tuonato.

Marco Mazzoli propone una tregua a Helena all’Isola: la reazione di lei

Nonostante ciò, Marco Mazzoli ha voluto fare un gesto di pace nei confronti di Helena all’Isola. “Io ci vorrei parlare con questa ragazza perché spero di riuscire a farla ragionare”, ha detto a Sainato, non molto convinto invece della mossa dello speaker; al punto da digli: “Ma ci hai parlato quasi due mesi, siamo alla fine ormai che le vuoi far comprendere? Sarà punto e a capo.”

Eppure poco dopo lo ha seguito dall’altra parte della playa, dove Helena vive ormai da una settimana in solitaria. Qui Mazzoli le ha proposto una tregua, dicendosi pronto ad accoglierla dall’altra parte per mangiare insieme ogni volta che vorrà. “Mi ha fatto molto piacere che Marco è venuto perché mi è sempre piaciuto lui, – ha commentato poi Helena in confessionale, concludendo – ho sempre detto che è una persona autentica. Invece Gian Maria è venuto insieme a Marco ma mi ha dato solo fastidio perché lui mi ha deluso questa settimana.”

