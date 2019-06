CARLO PARADISONE/ “Voglio vincere per aiutare la mia famiglia” (All Together Now)

Carlo Paradisone è uno dei finalisti di All Together Now

Carlo Paradisone accede alla finale del talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata del programma, che vedrà sfidarsi tutti gli esordienti/aspiranti cantanti che grazie alle loro attitudini si sono guadagnati la finale. Al centro dello studio, come al solito, il grande muro composto da cento giurati esperti del settore. Chi riesce a far alzare tutti i componenti, si aggiudica un pass per la fase finale. Carlo, sfortunatamente, non c’è riuscito, ma ha saputo comunque farsi apprezzare mentre si esibiva sulle note di Stand By Me. 95 il punteggio ottenuto: non il massimo, ma quasi. Tanta l’emozione da parte di chi lo ha ascoltato, che non ha potuto fare a meno di sottolineare le sue doti canore. Sarà lui a trionfare? A dargli filo da torcere, stasera, ci penseranno Martina Maggi, Alessandra Procacci, Veronica Liberati, Rosy Messina, Gregorio Rega, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Federica Benci, Luca Di Stefano e Dennis Fantina.

Chi è Carlo Paradisone

Come già accennato, Carlo Paradisone è nato nel 1987 a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove attualmente risiede e fa il “mammo” a tempo pieno. Il suo sogno è quello di cantare, cantare e basta, e magari farne una professione. Con il pezzo di Ben E. King ha conquistato quasi tutti. Carlo ha deciso di partecipare al programma per i suoi figli, perché loro siano orgogliosi di lui. Come – probabilmente – lo sono sempre stati. Carlo “ha avuto una vita non facilissima”, a detta di Michelle Hunziker. Viene spontanea la domanda “cosa farebbe con 50mila euro?”. “Mi piacerebbe mettere su una casa”, replica Carlo, “perché, con la mia famiglia, non abbiamo mai vissuto insieme per motivi economici”. Ebbene, Carlo e sua moglie vivono separati per motivi economici. Il suo sogno è proprio quello di riunire la famiglia, e il montepremi di All Together Now potrebbe aiutare.

