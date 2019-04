CARLOS MARIA, FIGLIO NINA MORIC E CORONA/ Affidamento congiunto: “serve di sintonia”

Nina Moric torna in tv per il momento “uno contro tutti” durante la nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il programma di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Sicuramente la modella croata parlerà anche del figlio Carlos Maria e della delicata questione dell’affidamento. Lo scorso novembre, infatti, la Moric e Fabrizio Corona sono riusciti a trovare un accordo siglando con il Tribunale dei Minori di Milano un affidamento congiunto del ragazzo. Una grande gioia per la Moric che sui social aveva condiviso tutta la sua felicità: “finalmente torna a casa con me, ora è tutto positivo dopo anni di sofferenza”. A contribuire a questa decisione anche Fabrizio Corona consapevole che “la madre gli dà più una stabilità di vita”. Lo stesso Corona aveva commentato così la notizia dell’affidamento congiunto raggiunto con la ex moglie Nina Moric: “Sono molto contento, finalmente abbiamo trovato un accordo e una pacificazione”.

Nina Moric e l’affidamento di Carlos Maria

Non è stato facile per Nina Moric che per diverso tempo è stata allontanata dal figlio Carlos Maria. La showgirl, infatti, aveva rilasciato una lunga intervista all’Huffington Post in cui aveva sparato a zero sulla ex suocera Gabriella Corona: “come madre ha fallito, con Fabrizio ha fatto un disastro. Adesso vuole una nuova chance e sfrutta il potere e le conoscenze che il marito Vittorio Corona gli ha lasciato. Vittorio si vergognerebbe per quello che mi sta facendo. Lui era un grande uomo, un giornalista come pochi che aveva legami con chiunque, dai magistrati ai servizi segreti. Oggi sua moglie sfrutta questi contatti per mettere pressione a chi decide, tutto per un suo capriccio”. La Moric, infatti, ha raccontato alla stampa che prima dell’affidamento congiunto ha visto il figlio otto giorni in due anni. A strapparglielo delle becere dicerie di un possibile uso di sostanze stupefacenti ed alcool da parte della modella croata: accuse da cui la Moric si è sempre difesa con tanto di test del capello e delle urine usciti sempre negativi!

Nina Moric e il figlio Carlos Maria: “contraria al profilo Instagram”