Carlos Sainz jr alla Ferrari/ Larini: “Scelta per il futuro della Rossa” (esclusiva)

La notizia era già nell’aria ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo questa mattina: sarà Carlos Sainz jr il nuovo pilota della Ferrari dal 2021. Il pilota spagnolo dunque prenderà il posto di Sebastian Vettel che solo pochi giorni fa ha annunciato che non rinnoverà con la Rossa a fine stagione: al suo fianco un giovane dal talento cristallino come Charles Leclerc. Assieme i due faranno una delle coppie più giovani di sempre della storia della scuderia di Maranello: e a loro che Binotto si affida nella speranza di rilanciare il team, dopo alcune stagioni in Formula 1 al di sotto delle attese. E di certo è impressione generale che la Rossa non avrebbe potuto scegliere di meglio: Carlos Sainz Jr, figlio d’arte è un pilota più che mai promettente, anche se finora ha raccolto appena un terzo posto nel Gp del Brasile con la McLaren l’anno scorso. Per parlare dunque dell’avvento dal 2021 di Carlos Sainz jr alla Ferrari abbiamo sentito Nicola Larini, ex pilota della rossa nel 1992 e nel 1994 nonché tester e terzo pilota dal 1991 al 1997: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Carlos Sainz Jr alla Ferrari: è ufficiale ormai. Diciamo che la Ferrari ha scelto un pilota giovane a differenza del passato quando si sceglievano piloti importanti, già con una grande storia, vittorie dietro di loro. Una cosa che era successa già con Leclerc. Una cosa che si è ripetuta anche con Carlos Sainz Jr.

Una scelta anche per il futuro: lui e Leclerc la coppia più giovane della Ferrari negli ultimi cinquant’anni… In effetti è così, la Ferrari prendendolo non ha fatto che confermare questa sua tendenza decisa recentemente.

Perchè secondo lei la Ferrari ha scelto il pilota spagnolo? Perchè magari Sainz andava bene per requisiti tecnici al profilo di pilota che la Ferrari voleva cercava. Così si è arrivati al suo ingaggio.

Sainz Junior seconda guida di Leclerc o potrà giocarsi anche il titolo? In un team di Formula 1 di grande livello come la Ferrari poi è l’andamento del Mondiale a decidere come vadano le cose in questo senso. Leclerc potrebbe aiutare Sainz o viceversa a seconda della classifica che si svilupperà durante la stagione di Formula 1.

A questo proposito: cosa vuol dire correre in Ferrari? Intanto dai miei tempi la Formula 1 in cui io ero alla Ferrari è tutto molto cambiato. Anche se allora c’era già Binotto. Poi è sempre vero che sei sempre nella scuderia più famosa al mondo, il non plus ultra per la Formula 1. Già entrare a far parte di un team così prestigioso è una grande cosa…

Come giudica Carlos Sainz Jr come pilota da un punto di vista tecnico? Lui ha sempre corso per team minori, bisognerà vederlo ora correre alla Ferrari per poterlo giudicare veramente.

C’è qualche pilota del passato a cui Sainz Jr assomiglia? No non mi viene in mente niente, a quale piloti del passato Sainz Jr assomigli.

Figlio d’arte: lo spagnolo saprà ripetere i successi di suo padre e entrare nella storia dell’automobilismo? Difficile fare paragoni in questo senso perchè Carlos Sainz correva nel rally, Carlos Sainz Jr in Formula 1. Sono un tipo di corse diverse. Certo se vincesse come il padre anche lui un titolo mondiale sarebbe bello. Come era successo già a Keke Rosberg e Nico Rosberg…

(Franco Vittadini)



