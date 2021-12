Carlos Santana operato al cuore/ Come sta il chitarrista: “Ora serve tempo”

Sono stati giorni di preoccupazione per Carlos Santana, celebre chitarrista che con le sue canzoni ha emozionato milioni di appassionati. Il messicano, naturalizzato americano, è scomparso dai social e ha dovuto dare forfait per alcune date del suo tour in giro per gli Stati Uniti a causa di alcuni problemi di salute che lo costringeranno a prendersi una pausa nelle prossime settimane. “Mi prendo una pausa per tornare a suonare come prima e poter dare il 150%” ha detto lo stesso Santana in un video messaggio pubblicato sui social.

Ma cos’è successo al famoso musicista? A raccontarlo è proprio lui: “Volevo fare con voi un po’ di chiarezza sulle mie condizioni fisiche. Cosa sta succedendo alla mia salute? Ci sono state parecchie voci qua e là su questo e quello, quindi sono qui proprio per chiarire. Sabato scorso c’è stato un momento in cui ho chiesto a mia moglie Cindy di portarmi in ospedale perché mi sentivo qualcosa nel petto. Così siamo andati e abbiamo scoperto che devo prendermi un po’ cura di me”.

Carlos Santana, come sta il chitarrista dopo l’operazione

Nel video pubblicato su Twitter, Carlos Santana ha tenuto a tranquillizzare i fan preoccupati per la sua assenza: “Mi prendo un po’ di tempo per me, per assicurarmi di riposare e recuperare la mia salute in modo tale che tornerò a suonare per voi. Lo farò nel modo in cui siete abituati, non lo farei se sapessi di non poterlo fare. A parte questo spero che voi e le vostre famiglie stiate godendo di buona salute. Godetevela e anche io lo farò. Grazie di essere miei fan per la vostra unicità e la vostra premura”.

L’operazione al cuore, ha fatto sapere Santana, non era in programma. Uno stop inaspettato per il 74enne di Autlan de Navarro che lo ha costretto a cancellare il tour per Las Vegas in calendario a dicembre. Il suo management ha però assicurato: “È pronto per riprendere le esibizioni a gennaio. Carlos sta andando alla grande ed è ansioso di tornare sul palco. Si rammarica profondamente che questo intervento abbia reso necessario l’annullamento delle sue prossime esibizioni”.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv — Carlos Santana (@SantanaCarlos) December 2, 2021

