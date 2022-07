Carlotta Adacher svela dei retroscena hot su Alessandro Autera/ Su Giulio Raselli…

Carlotta Adacher promuove Alessandro Auteri e boccia Giulio Raselli

Carlotta Adacher svela dei retroscena hot sui suoi ex compagni. L’ex tentatrice di Temptation Island ha risposto alle domande piccanti di alcuni fan e a tal proposito ha messo a confronto le doti amatoriali di Alessandro Autera e Giulio Raselli. La relazione con Alessandro iniziò subito dopo la partecipazione al reality estivo. Alessandro Autera si era da poco lasciato con Jessica Mascheroni con la quale aveva deciso di partecipare al programma. Con Giulio Raselli invece la scintilla era scoccata durante un incontro di lavoro. La distanza però aveva fatto poi precipitare il rapporto anche se non erano mancate frecciate reciproche.

Carlotta Adacher ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan. La tentatrice ha fatto rivelazioni inedite ammettendo di aver preferito Alessandro come amante. Una fan poi le ha chiesto se Carlotta avesse avuto solo una relazione con Giulio Raselli dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Autera. La risposta di Carlotta non si è fatta attendere: “Relazione? Non me ne sono manco accorta guarda”. Carlotta sembra aver particolarmente apprezzato le doti di Alessandro Autera tanto che alla sua bravura come amante commenta con un “Sì molto”. In merito invece a Giulio Raselli la risposta della ragazza si fa più sibillina: “Pericolo scampato”.

Carlotta Adacher e Carlo Raselli, flirt o amore vero?

Carlotta Adacher ha il dente avvelenato con Giulio Raselli. Le risposte che l’ex tentatrice ha dato ai suoi fan sottolineano come Carlotta si sia ricreduta con il tempo sul suo conto. Qualcuno l’ha anche accusata di essere andata a letto con Giulio senza però essere una coppia. A quel punto, Carlotta Adacher ha replicato; “Fammi capire, tu arrivi al matrimonio prima di andare al letto con una persona?”. Sono piovuti anche commenti positivi a cui Carlotta ha risposto lusingata ringraziando tutti.

La storia tra Carlotta Adacher e Giulio Raselli è iniziata in Turchia. La prima volta che si è parlato di un ipotetico flirt, Giulio si trovava in Turchia proprio in compagnia della bionda. I primi scatti rubati li pubblicò proprio Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer. Effettivamente la soffiata della Marzano si era poi rivelata veritiera. Giulio Raselli aveva confermato una frequentazione con Carlotta Adacher lasciando presumere che non fosse nulla di impegnativo: “Ci stiamo conoscendo. Sicuramente c’è tanta attrazione, ci rivedremo presto. Lei con me è molto convinta, se poi prendo il treno e diventa titubante è un problema. Ma comunque ribadisco che ci stiamo provando”. Carlotta aveva confermato la versione di Raselli su Instagram. Poi però la distanza sembra aver rovinato tutto e Carlotta non sembra avere un bel ricordo di Giulio.

