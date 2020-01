Carlotta, chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ “Soffro di psoriasi, sono stata …”

Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, dopo la discussione tra Valentina Autiero, Erik e Valentina M. si tornerà a parlare d’amore. Se Diana sta conoscendo contemporaneamente Simone e Luca, Carlotta, la nuova dama del parterre, si presenterà per la prima volta al pubblico e ai cavalieri. Bellissima, 35 anni e con un matrimonio finito alle spalle, Carlotta ha deciso di rimettersi in gioco e di mettere se stessa al centro di ogni decisione. “Mi chiamo Carlotta, ho 35 anni. Sono una donna divorziata ed è il motivo per il quale sono single da diverso tempo” – affermerà Carlotta seduta al centro dello studio. “Forse sono stata la regina delle sottone per tre o quattro anni nonostante fossi già saperata e divorziata perchè ti amo, nonostante tutto, l’ho detto per tanto, troppo tempo“, aggiungerà Carlotta.

Carlotta, chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver sofferto tanto per amore, ora Carlotta è pronta ad aprire il proprio cuore e a conoscere altre persone. Motivo che l’ha spinta a partecipare a Uomini e Donne. Incuriosita dal racconto della dama, Maria De Filippi, nel corso delle puntate, le chiederà: “cosa ti ha svegliata?“. “L’amore per me stessa” – risponderà la nuova dama – “soffro di psoriasi da quando avevo 12 anni, una patologia dermatologica che è uno stigma oggi. Ti fa partire meno, poi ti senti meno perchè comunque il compagno con cui stavi, non stava solo con te, ma anche se era tuo marito, non ha lottato con te. Quindi c’è stato un momento in cui, veramente, la mia autostima, non era solamente sotto i tacchi, era proprio scavando nell’entroterra”, aggiungerà la dama che ora spera di trovare una persona che la faccia stare davvero bene.

