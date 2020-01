Carlotta Cocina/ Torna con Giovanni Tobia De Benedetti, di tutto pur di vincere! (La pupa e il secchione)

A La pupa e il secchione e viceversa, Carlotta Cocina ha dovuto rinunciare a Massa che, dopo il cambio di pupa mal digerito della seconda puntata, ha scelto di tornare con colei che sin dall’inizio è stata la sua compagna di gioco favorita: Marina. “Io mi sono trovato molto bene intellettualmente con Carlotta, la stimo molto, però – ha precisato il secchione – cambio la mia pupa, perché ho iniziato con Marina e vorrei finire con Marina”. Poter ristabilire l’ordine delle coppie ha permesso a Carlotta di tirare un sospiro di sollievo dopo lo sgambetto che le ha fatto guadagnare le antipatie di Marina: Carlotta, lo ricordiamo, ha spezzato il cuore della sua collega scegliendo per sé Dario Massa e separando quella che, agli occhi di tutti, era una delle coppie più complete del format. Oggi, però, Carlotta si è pentita di quella scelta e spera che un giorno ogni cosa possa tornare al posto giusto.

Carlotta Cocina fa un passo indietro, poi…

Carlotta Cocina sapeva molto bene che il suo sodalizio con Massa a La pupa e il secchione e viceversa avrebbe avuto vita breve: “lo sapevo, so del loro rapporto speciale – ha detto la pupa – mi è dispiaciuto tantissimo della scelta che ho fatto e ho detto subito a Massa, a Dario, che se si fosse verificata la possibilità di cambiare, mi sarebbe piaciuto che lui tornasse con Marina”. La sua speranza, oggi, è quella di poter fare ammenda e ristabilire un contatto con Marina, che da parte sua, invece, vede in lei soltanto un’abile stratega. La migliore amica di Dario Massa, nonché sua attuale pupa, ha infatti cercato di metterlo in guardia dall’arte manipolatoria della sua ex compagna di squadra, rea di adottare strategie per avere tutti sotto scacco: “ti reputo una persona buona”, ha infatti precisato Marina, “e so che lei in qualche modo cerca di convincerti ad avere buona fede in lei, a convincerti che lei è Bianca Neve di sto cavolo come fa con tutti”.

Carlotta Cocina, dopo Massa il ritorno con De Benedetti

Dopo aver lasciato andare Massa, Carlotta Cocina ha ammesso che, qualora le si dovesse presentare l’opportunità di scegliere con chi continuare la sua avventura a La pupa e il secchione e viceversa, lui sarà nuovamente la sua prima scelta, rimangiandosi – di fatto – le dichiarazioni formulate in precedenza. Carlotta ha infatti precisato di non disdegnare in alcun modo le strategie e, in un confessionale piuttosto intimo, ha ammesso: “io posso farmi dei calcoli e li faccio e ben venga chi fa strategie qui dentro. La strategia viene vista come una cosa negativa, come se fosse chissà cosa, ma ben venga, vuol dire che ragioni, che stai pensando e che hai messo in moto il cervello”. L’aver lasciato andare Massa, tuttavia, non ha segnato il suo percorso nel gioco: a sorpresa è stata infatti scelta da Giovanni Tobia De Benedetti, ce l’ha condotta fino al primo posto nella classifica della terza puntata.



