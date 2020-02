Carlotta Cocina/ E’ di nuovo amore con Giovanni Tobia, ma i fan… (Non è la D’Urso)

La lite fra Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti rimarrà nella storia de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Soprattutto perchè la coppia ha subito l’eliminazione proprio per lo scontro avvenuto a pochi passi dalla finale, nel corso di una notte più che difficile per i due ragazzi. A causa di un cuscino bagnato, Carlotta ha chiesto al latinista di dormire in un’altra stanza, ma Giovanni Tobia si è opposto. Per affermare la propria volontà, il latinista ha stretto il polso della ragazza e lei di contro l’ha insultato. E pensare ceh tutto era iniziato da uno scherzo della Cocina, che ha scelto di versare una bibita sulla testa del compagno mentre stava dormendo. “Prendo il tuo cuscino”, ha detto Giovanni per andare a dormire altrove. “Sul mio nonci dormi, mi fa schifo dormire sul tuo cuscino, dammi il mio cuscino”, ha replicato lei. La situazione però sembrava ancora sorridente, fino a che lei non ha afferrato l’unico cuscino asciutto e Giovanni Tobia le ha preso il braccio. “Non toccarmi, lascia il mio cuscino, mi stai toccando. Lasciami la mano”, ha detto invece la Cocina. La situazione è degenerata quando la ragazza ha detto più di una volta di provare dolore al braccio. “Non hai capito Giovanni. Mi devi lasciar eil polso”, gli ha detto, “mi stai facendo male, ma sei matto? Non mi puoi toccare, ho il polso rosso. Sei matto?”. Una volta libera, Carlotta ne ha approfittato per innaffiare di nuovo il partner, dandogli anche della testa di ca**o e pronunciando altri insulti. Entrambi alla fine sono stati squalificati e non per colpa di uno solo dei due. Nell’annunciare la punizione, Paolo Ruffini infatti ha sottolineato che tutti e due i concorrenti si sono macchiati di una forma di violenza e che per questo la squalifica è stata assegnata alla coppia. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti

CARLOTTA COCINA E GIOVANNI TOBIA DI NUOVO AMICI?

La lite fra Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti a La Pupa e il Secchione e Viceversa ha coinvolto anche tutto il resto dei concorrenti. In modo indiretto, ovviamente. Al mattino successivo alla lite, Carlotta ha raccontato tutto a Dario Massa. “Ho dovuto prenderlo a bottigliate, si vede”, ha sottolineato all’amico. Il game designer a quel punto le ha preso il polso in modo delicato e la ragazza si è subito tirata indietro, continuando a ripetere la sua versione dei fatti. In più ha chiesto di poter rivedere il filmato registrato dalle telecamere, in modo da dimostrare la propria verità. Tutto questo perchè Giovanni Tobia intanto ha detto al resto del gruppo che le cose sarebbero andate in modo diverso, ovvero che lo scontro fisico era partito dalla biondina. “Non sono una pazza che prendo a borracciate le persone”, ha detto invece la Cocina a Martina Di Maria, che subito dopo ha dovuto consolare Massa con l’aiuto di Stefano Beacco. Il game designer infatti si è sentito responsabile di quanto accaduto, di aver provocato la lite fra due i concorrenti. Oggi, domenica 23 febbraio 2020, Carlotta Cocina sarà ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare le cinque sfere in una sfida di cultura. Si parlerà anche dello scontro avvenuto con De Benedetti? Nel frattempo i due sembrano più che amici che mai sui social, tanto che prima della messa in onda della loro lite, si sono scambiati diversi messaggi d’affetto su Instagram. Peccato che la reazione dei fan sui social sia stata aspra nei confronti della sola Cocina: “Bulla”; “Ti sei dimostrata bassa. Insieme al cuscino magari comprati un pacchetto di dignità e impara a rispettare le donne. La violenza è un’altra cosa”; “Viziata e maleducata”; “Pur di fare danno a De Benedetti, hai messo in piedi questa farsa che ha portato alla squalifica di entrambi”.

