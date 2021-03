Carlotta Dell’Isola, bocciata da Signorini/ Carriera finita dopo il flop al GF Vip?

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha rivelato non solo chi avrebbe voluto vincesse (il conduttore tifava per Pierpaolo Pretelli) ma anche quale tra i concorrenti entrati nella Casa lo ha convinto di meno. “Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”, ha detto il conduttore del GF Vip sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo Signorini, quindi, la partecipazione di Carlotta Dell’Isola dentro il reality show è stata molto al di sotto delle sue aspettative. Ricordiamo che la ragazza è entrata dentro la casa del Grande Fratello Vip a dicembre ed è restato poco più di un mese. Venuta a conoscenza della bocciatura di Alfonso Signorini, Carlotta ha deciso di rispondere.

Carlotta Dell’Isola risponde alla bocciatura di Alfonso Signorini

In un lungo post su Instagram, Carlotta Dell’Isola ha commentato le parole del conduttore, che le hanno arrecato delusione e dispiacere: “Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che: Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona”. L’ex protagonista di Temptation Island prosegue dicendo di aver solo portato rispetto per i “padroni di casa”, ovvero i vip che erano dentro al GF Vip da tre mesi. E aggiunge: “Non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso, ma Carlotta è anche questo: Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia”. La Dell’Isola conclude il suo messaggio facendo una riflessione sul suo futuro in televisione: “Non so se la mia carriera televisiva finirà qui o proseguirà dopo questo FLOP, ma una cosa di certo la so: IO SARÓ SEMPRE ME STESSA, senza copioni o frasi standardizzate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)





© RIPRODUZIONE RISERVATA