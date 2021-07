Carlotta e Alessandro dopo Temptation Island 2021/ Si sono rivisti? Stanno insieme?

Carlotta e Alessandro si sono rivisti dopo Temptation Island 2021?

Tutto pronto per il gran finale del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia pronto a raccontare cosa è successo un mese dopo alle coppie di fidanzati e fidanzate di questa nona edizione. In particolare ci si soffermerà su quanto avvenuto un mese dopo il falò di confronto finale che ha visto la coppia composta da Jessica e Alessandro lasciarsi dopo sette anni e mezzo d’amore.

TEMPTATION ISLAND 2021/ Diretta: Manuela ha preso una decisione e Stefano..

Lei ha provato un fortissimo interesse nei confronti del single tentatore Davide Basolo, mentre il fidanzato Alessandro dopo aver trascorso buona parte del suo tempo a dedicarsi alla palestra si è lasciato andare con la single tentatrice Carlotta. I due si sono così allontanati sempre di più fino alla decisione finale di prendere due strade diverse; durante il falò di confronto finale, infatti, Jessica e Alessandro si sono lasciati. Subito dopo Alessandro, oramai single, ha voluto incontrare la single Carlotta.

Vincenza Botti e Federico flirt dopo Temptation Island 2021?/ Stregato da lei ma..

Dopo Temptation Island 2021 Carlotta e Alessandro stanno insieme?

Carlotta e Alessandro sono una coppia dopo Temptation Island 2021? Dopo il falò finale tra Alessandro e Jessica che sono usciti separati dal programma, il ragazzo ha voluto subito vedere Carlotta. Tra i due ci sono stati dei lunghi abbracci con la tentatrice che non si è tirata indietro nel confermare il suo interesse a conoscerlo anche fuori dal programma. Cosa sarà successo un mese dopo? I due hanno davvero cominciato a conoscerci oppure no? E’ nata una nuova coppia, oppure una volta usciti dal villaggio dei fidanzati hanno scoperto di non essere fatti l’uno per l’altra? Per scoprirlo non resta che seguire il gran finale di Temptation Island 2021 durante il quale scopriremo il destino di Alessandro e Carlotta, ma anche quello di Jessica e Davide Basolo. Si sono formate due nuove coppie oppure è stato tutto un fuoco di paglia?

LEGGI ANCHE:

Samuele manda in crisi Natascia a Temptation Island/ "Devo capire se sono innamorata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA