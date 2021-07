Carlotta e Alessandro si sono baciati a Temptation Island 2021?/ Come reagisce Jessica?

Carlotta fa superare il limite ad Alessandro?

Carlotta è la tentatrice single di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La bella bionda ha fatto breccia nel cuore di Alessandro, il fidanzato di Jessica a tal punto da spingerlo a tradirla? Durante l’ultima puntata di Temptation Island, infatti, Alessandro si è improvvisamente svegliato avvicinandosi alla single; un avvicinamento che la fidanzata Jessica ha vissuto in maniera davvero tranquilla al punto da complimentarsi con la tentatrice “Brava Carlotta che lo hai svegliato!”. Alessandro, infatti, durante le prime puntate del programma non si è dimostrato particolarmente interessato alle single tutto preso dalla cura del corpo e dall’alimentazione. La stessa fidanzata Jessica si era lamentata dell’atteggiamento del fidanzato: “io sto vedendo solo video di lui che fa palestra e mangia. Lo ritengo un po’ egoista, perché è concentrato solo su se stesso”. La palestra e il cibo, infatti, sembravano il suo unico pensiero ma dopo aver visto una serie di video della fidanzata Jessica in atteggiamenti intimi col single Davide l’hanno spinto a reagire.

Carlotta e Alessandro si sono baciati a Temptation Island 2021?

Alessandro si è così avvicinato alla single Carlotta dimostrando alla fidanzata di essere tutt’altro che “noioso e pantofolaio”. Tra Alessandro e Carlotta, infatti, è scattata una fortissima complicità che li ha spinti a trascorrere molto tempo insieme: dapprima in giardino e poi nella camera della single. Alessandro ha seguito la bella Carlotta nella sua camera da letto dove le telecamere non sono presenti. Tra i due però non è successo nulla, anche se Alessandro è uscito poco dopo visibilmente provato dallo stare vicino a Carlotta. Cosa è successo nella camera? Possibile che Alessandro sia andato oltre con la single Carlotta? Possibile che abbia tradito la fidanzata Jessica oppure è solo uno escamotage per scatenarne la gelosia? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Temptation Island 2021!

