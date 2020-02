Carlotta e Matilde Cucuzza, figlie Michele/ Lui “Quando mi chiamano papino…”

Carlotta e Matilde Cucuzza hanno attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello, visto che il padre Michele è tra i protagonisti della quarta edizione della versione Vip del reality. Il giornalista, che per ben dieci anni è stato il conduttore della Vita in Diretta, ha avuto una vita sentimentale molto movimentata. Ha avuto infatti due relazioni molto importanti: una con una giornalista francese, da cui è nata la primogenita, l’altra nata dalla storia con una collega conosciuta in Rai. Ora Matilde Cucuzza vive a Parigi, mentre la sorella Carlotta abita a Milano. Nonostante siano frutto di due amori diversi, le due sorelle hanno stretto un bel legame. Del resto Michele Cucuzza è stato un padre presente e affettuoso con entrambe le figlie. Proprio a Natale aveva pubblicato un post con le due figlie al suo fianco: «Auguri da noi», ha scritto il giornalista nella didascalia alla foto con Matilde e Carlotta. «Quando mi chiamano papino mi squaglio», disse lui ad Alganews.

CARLOTTA E MATILDE CUCUZZA, LE FIGLIE DI MICHELE

Chi ha gli stessi occhi blu e l’altezza del padre è Matilde, laureata in Economia alla Bocconi. La figlia del conduttore Michele Cucuzza è un’analista finanziaria, ma ha debuttato nei mesi scorsi nel mondo della moda. Alla fashion week di Milano ha indossato i turbanti di Laura Strambi, che erano simbolo di schiavitù e oggi invece rappresentano una battaglia vinta, oltre che simbolo di fashion ed eleganza. Legandosi proprio a questa simbologia, Matilde Cucuzza ha accettato l’invito per la sfilata e ha incantato il parterre, ricevendo molti complimenti tra cui proprio quello del papà orgoglioso. La primogenita è invece Carlotta, che vive a Parigi da diverso tempo. Di lei non si hanno invece molte notizie, ma suo padre Michele sulle figlie disse ad Alganews: «Carlotta è come me schiva e molto concreta. Sa organizzare perfettamente la propria vita, ottimizzando i tempi, adattandosi facilmente alle circostanze. Matilde invece è una ragazza curiosa, con un profondo senso critico. Piena di talento e paciosa. In quest’ultimo aspetto ha ereditato le radici siciliane che io ho mai perso».

Visualizza questo post su Instagram Auguri da noi! #forzacucuzza #fuoridallebolleinrete Un post condiviso da Michele Cucuzza (@michele_cucuzza) in data: 25 Dic 2019 alle ore 4:25 PST





