Carlotta e Stella, moglie e figlia Fabrizio Frizzi/ La loro vita dopo il lutto

Carlotta Mantovan è stata il grande amore del conduttore e ‘storico’ volto Rai Fabrizio Frizzi. I due si conobbero nel 2001 durante la 62ª edizione di Miss Italia, alla quale Carlotta partecipò come concorrente per poi classificarsi seconda dietro a Daniela Ferolla. Quell’edizione era condotta proprio da Frizzi, che approfondì la conoscenza con lei l’anno dopo, per poi sposarla nel 2014 con una cerimonia officiata presso la parrocchia San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo a Roma.

I due ebbero anche una figlia, Stella, che oggi ha 8 anni e compare spesso sul profilo Instagram della madre. Dai genitori ha ereditato due grandi passioni: la prima è l’equitazione, acquisita da mamma Carlotta, e la seconda è il pianoforte, ereditata da papà Fabrizio. Lo testimoniano le numerose foto pubblicate da Carlotta sempre su Instagram, in cui la vediamo una volta alle prese con i suoi cavalli e l’altra seduta al piano mentre impara i primi accordi. Come didascalia della foto di Stella in versione musicista, Carlotta scrive: “#vuoleimparare #comeilsuopapà”. Non tutti sanno che quello per la musica è un talento di famiglia, dal momento che lo zio di Stella (e fratello di Fabrizio) è Fabio Frizzi, noto compositore e autore di colonne sonore come quella dei film di Fantozzi.

Carlotta Mantovan: il sorriso di Stella ‘uguale’ a quello del papà

La vita di Carlotta Mantovan e Stella Frizzi si divide dunque tra tra sport e musica. Carlotta non ha mai mostrato in foto il volto della piccola, limitandosi a immortalare qualche sorriso qua e là che somiglia davvero tanto a quello ‘iconico’ di Fabrizio Frizzi. I fan non hanno potuto fare a meno di notarlo: “Ha il sorriso del suo papà”; “Sembra di vedere il sorriso di Fabrizio”, scrivono alcuni sotto a un post del 2020 in cui si intravede un sorrisino della bimba.

Un’altra componente essenziale della vita di Carlotta e Stella dopo il lutto è l’amicizia. Tantissimi i vip che seguono con interesse il suo profilo, tra cui Antonella Clerici, una delle più care amiche della famiglia Frizzi nonché assidua commentatrice dei loro post. Con lei Carlotta è persino andata in vacanza, come testimonia la foto pubblicata il 13 agosto sul profilo ufficiale di Antonella. Anche Stella e Maelle, le loro rispettive bambine, sono molto amiche tra loro.

