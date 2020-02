Carlotta Mantovan bacia la figlia Stella/ Foto “il nostro amore…”, fan commossi

Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi è tornata a postare su Instagram dopo una assenza di quasi venti giorni. Un ritorno dolcissimo, quello della conduttrice di Tutta Salute, che è riapparsa dopo il compleanno del marito e padre della sua Stella. Per quell’occasione, lo scorso 5 febbraio Carlotta lo ha voluto fugacemente e in modo commosso ricordare sul palcoscenico dell’Ariston insieme all’amico e collega Amadeus ma non ha ritenuto necessario postare invece alcun ricordo sui social. Nelle passate ore però, ha postato una nuova foto che ha subito fatto incetta di “mi piace”. Nello scatto non è da sola ma proprio insieme alla figlioletta Stella, che tuttavia non compare nella foto postata in cui la Mantovan dà un tenerissimo bacio alla sua piccola. La didascalia è scarna, proprio come nel suo stile, ma d’altro canto non servono molte parole per commentare il bellissimo scatto che da ieri sera ad oggi ha raccolto quasi 10mila “mi piace” e centinaia di commenti carichi di affetto e destinati alla sua famiglia speciale. Ad accompagnare la foto è però una serie di hashtag molto eloquenti: “#nofilterneeded #ilnostroamore #noidue #amoremio”.

CARLOTTA MANTOVAN BACIA LA FIGLIA STELLA: COMMOZIONE SOCIAL

Il pensiero social di Carlotta Mantovan, tutto per la piccola figlia Stella, che la cinge con le manine, ha commosso e intenerito il popolo social, spesso sempre dalla critica facile per ogni scatto, soprattutto se proveniente dai personaggi celebri. Carlotta, vedova di Fabrizio Frizzi, nonostante il suo lavoro in Rai e l’ampio seguito non si è mai sentita una “vip” ma ha sempre mantenuto un bassissimo profilo, caratteristica questa che l’ha portata ad essere molto amata ed apprezzata da colleghi e non solo. Da Bianca Atzei a Daniela Ferolla, sono diverti i nomi affiancati dalla consueta “spunta blu”. “Siete meravigliose e bellissime Carlotta”, scrive una utente ammaliata da tanta dolcezza. “Amore di mamma”, le fa eco un’altra follower, ribadendo l’estrema dolcezza dello scatto. “Tutto l’amore in una foto”, ha evidenziato ancora un’altra fan, mentre qualcun’altro ha ribadito “il vero senso della vita”.

Visualizza questo post su Instagram #nofilterneeded #ilnostroamore #noidue #amoremio #⭐️#❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 26 Feb 2020 alle ore 10:11 PST





