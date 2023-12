Carlotta Mantovan/ “Con Ballando ho riscoperto il piacere del gioco che il dolore si era portato via”

Mantovan: “Ho portato a Ballando l’idea che anche una persona che ha sofferto può tornare a sorridere”

Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, si è raccontato a lungo al settimanale Oggi. La giornalista è attualmente impegnata in Ballando con le stelle, programma con il quale sta vivendo una rinascita: “Certo, fanno parte della mia esigenza di rinascita. Di guardare avanti. Di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via.”

Carlotta Mantovan nuovo amore dopo Fabrizio Frizzi?/ "Chi può dirlo? Ora il mio cuore appartiene..."

E ancora: “Giocare è anche rischiare, cambiare, sfidarsi. Io più semplicemente però avevo voglia di leggerezza. Di dirmi, di dire a mia figlia e a chi segue lo show che la vita va avanti. Ho tentato di portare sul palco di Ballando l’idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere. E lo può fare partendo da piccole scelte, come indossare un vestito di paillettes, una lunga treccia bionda o delle ciglia posticce.”

CARLOTTA MANTOVAN E MORENO PORCU, BALLANDO CON LE STELLE/ Da favorita alla vittoria a Eliminata alla 7^ punta

Carlotta Mantovan: “Mia figlia Stella ha la stessa gentilezza e sensibilità del padre”

Carlotta Mantovan, ai microfoni di Oggi, ha spiegato come la perdita del marito Frizzi porterà con se sempre del dolore: “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé. Per quanto mi riguarda concentrando ogni singola energia su mia figlia. Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebolito“.

E ancora: “Anzi, mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano, quelle che diamo per scontate“. La giornalista parlando della figlia Stella ha ammesso come assomigli molto al papà: “Sì, molto. Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due“. Carlotta Mantovan svela poi cosa l’ha fatta innamorare di Fabrizio: “Il suo essere una persona perbene. Gentile. Vera. Non ci siamo innamorati per le nostre differenze ma per le nostre affinità. Eravamo due persone simili. Ci siamo riconosciuti. L’amore per me è una grande forza. E il mio più grande amore adesso è Stella.“

Carlotta Mantovan e il "messaggio" toccante per Fabrizio Frizzi/ "C'è una cosa di cui sono certa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA