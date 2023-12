CARLOTTA MANTOVAN E MORENO PORCU, BALLANDO CON LE STELLE/ Da favorita alla vittoria a Eliminata alla 7^ punta

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu eliminati da Ballando con le stelle 2023

Carlotta Mantova e Moreno Porcu sono la coppia eliminata nella 7^ puntata di Ballando con le stelle 2023. La vedeva di Fabrizio Frizzi è finita allo spareggio con Antonio Caprarica e Sara Croce e dopo l’inaspettato ritiro di Antonio Caprarica e Maria Ermachkova si è scontrata con l’ex Bonas di Avanti un altro. Nel dettaglio Sara Croce e Luca Favilla si sono cimentati in una sensualissima salsa mentre Carlotta Mantovan e Luca Favilla si sono mostrati molto incerti nel Merengue.

Carlotta Mantovan e il "messaggio" toccante per Fabrizio Frizzi/ "C'è una cosa di cui sono certa..."

A Ballando con le stelle 2023 il ballottaggio finale tra Sara Croce con Luca Favilla e Carlotta Mantovan con Moreno Porcu è stato vinto dalla prima coppia. La modella e influencer ha ottenuto il 60% dei voti contro il 40% della rivale. La coppia eliminata di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, adesso, può sperare nel ripescaggio.

(Agg Liliana Morreale)

Carlotta Mantovan piange a Ballando 2023: "Giuria ha massacrato solo me"/ "Non merito di essere tratta così"

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu scontro con la giuria di Ballando con le Stelle 2023

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu proseguono la corsa verso la finale di Ballando con le Stelle 2023 non senza difficoltà. Durante l’ultima puntata, la ex moglie di Fabrizio Frizzi è scesa sulla pista da ballo con il suo maestro cimentandosi in un valzer sulle note di “Di sole e d’azzurro” di Giorgia. Una prova che non convince tantissimo la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli vota l’esibizione. L’aspirante ballerina è stata più volte giudicata “fredda e distaccata”, ma anche “sterile e gelida”; aggettivi che la moglie di Fabrizio Frizzi ha vissuto molto male arrivando a scontrarsi in diretta con la giuria. “Mi sono stati accostati tanti aggettivi duri: sterile, finta, fredda, gelida. Sono sensibile, emotiva, una persona che si commuove. Alcuni erano riferiti alla mia persona e non solo al ballo” – ha detto Carlotta.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu a Ballando con le stelle 2023/ Da "ballerina per una notte" a finalista?

Il suo confronto ha trovato l’appoggio del pubblico da casa che sui social l’ha sostenuta tantissimo. “Nella prima parte del Paso di Moreno e Carlotta, poco pathos e molta asetticita’??? Non mi pare proprio!” – ha scritto un utente su X giudicando in maniera completante la performance di ballo. Va detto che Carlotta dalla prima puntata ad oggi è migliorata tantissimo riuscendo a rompere quel muro che si era costruita con il maestro Moreno Porcu.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, i social li amano!

Proprio il ballerino con i suoi modi di fare è riuscito a rompere la corazza della bella Carlotta facendola apparire in pista più libera e meno impostata. Un lavoro, quello fatto da Moreno Porcu su Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle 2023, che viene riconosciuto dal pubblico da casa. “Moreno stai facendo un lavoro pazzesco con Carlotta. Lei è diventata veramente brava” – ha scritto un utente a cui ha fatto eco il commento di un altro – “sono incantevoli. Il loro abbraccio scalda il cuore”.

Sui social il pubblico è tutto pro la coppia: “protezione tenerezza rassicurazione incoraggiamento…. Moreno verso Carlotta!”. Che dire: la strada è ancora lunga, ma considerando i commenti Carlotta è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico conquistandosi così uno dei posti disponibili per la finalissima del 23 dicembre su Rai1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA