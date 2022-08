Carlotta Mantovan, moglie Fabrizio Frizzi/ “È stato un amore al primo sguardo”

Carlotta Mantovan e l’amore per Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan è la moglie di Fabrizio Frizzi. Un grande amore quello nato, quasi per caso, tra la ex concorrente di Miss Italia e lo storico conduttore Rai. L’incontro è avvenuto proprio in tv durante il famoso concorso di bellezza e non sono mancati i commenti negativi. “È iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano?” – raccontava il simpaticissimo conduttore che nel 2004 ha chiesto di sposarlo con tanto di anello di fidanzamento come ha raccontato proprio la donna dalle pagine di Vanity Fair.

“Da allora ne abbiamo parlato più volte, ma solo all’inizio del 2013 mi ha detto: “Tu sei sicuro di volermi sposare ancora?”. Così tra un impegno e un altro ci siamo messi a tavolino, agende alla mano, e abbiamo scelto la data” – ha detto la Mantovan che parlando dell’amore per Fabrizio ha detto: “È stato un amore al primo sguardo, un amore travolgente”.

Carlotta Mantovan e la morte di Fabrizio Frizzi

Una storia d’amore bella quella tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi. La coppia dopo il matrimonio ha avuto anche una bellissima figlia di nome Stella. Poi la tragica scomparsa del conduttore venuto a mancare giovanissimo nel 2018. “Devo andare avanti per mia figlia Stella” sono state le prime parole della conduttrice tornata dopo diversi mesi di silenzio in tv per raccontare il suo ritorno con Michele Mirabella in Tutta salute su Raitre.

“Devo rimboccarmi le maniche per lei. Stella è molto solare. Molto più grande della sua età. Mi imita molto, vuole fare tutto quello che faccio io. Le ho trasmesso la passione per i cavalli: io ho cominciato alla sua età, ci andavo alle elementari: andavo nella campagna della Pianura Padana in inverno, tra la nebbia. Poi ho ripreso nel 2008 e da lì non ho più mollato: mi fa stare bene, quando posso vado a cavalcare. Mi piace stare con gli animali e prendermi cura di loro. È una cosa che rimette a posto con il mondo” – ha detto la conduttrice.

