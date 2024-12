Fabrizio Frizzi verrà ricordato anch’egli nella trasmissione Bella Festa per Fondazione Telethon, programma che andrà in onda in prima serata domenica 22 Ottobre 2024. Ma conosciamo meglio Fabrizio Frizzi, un conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana, vediamo chi era e come è venuto a mancare.

Fabrizio Frizzi nasce a Roma il 5 Febbraio 1958 ed è morto sempre a Roma il 26 Marzo 2018, all’età di 60 anni. La sua carriera inizia nel 1980 quando partecipò alla trasmissione Il Barattolo. In poco tempo Fabrizio si fece conoscere e arrivò alla conduzione di quel programma, fu il primo di una carriera ricca di successi.

Nel 1988 conduce la trasmissione Europa Europa e per la prima volta arrivò alla conduzione di Miss Italia, programma che lo vide protagonista per ben 15 anni nelle 17 edizioni successive. Nel 1990 inizia la conduzione dei Fatti Vostri e l’anno successivo conduce insieme a Milly Carlucci la trasmissione Scommettiamo Che. Poi Fabrizio Frizzi approda a Mediaset dove riscuote grande successo con una serie di trasmissioni.

Dopo la Mediaset Fabrizio Frizzi torna alla Rai dove conduce I Soliti Ignoti e anche qui i suoi numeri sono di grande successo. Per quel che riguarda la vita privata Fabrizio Frizzi incontra nel 1985 Rita Dalla Chiesa ed i due si sposano nel 1992. Al tempo questa cosa fece molto scalpore visto che Rita era di dieci anni più grande. La loro storia durò per ben dieci anni.

Fabrizio incontrò la concorrente Carlotta Mantovan, che arrivò al secondo posto e i due si unirono e poi nasce la piccola Stella nel 2013. Successivamente i due decisero anche di sposarsi. A Dicembre 2017 Frizzi ebbe un’ischemia ma nel Marzo del 2018 – durante delle registrazioni su Rai1 – fu colto da emorragia cerebrale, fu ricoverato in gravi condizioni ma alla fine non ce l’ha fatta.

La morte di Fabrizio Frizzi è dovuta però probabilmente ad un tumore al cervello anche se la famiglia ha sempre mantenuto grande riserbo sulla sua dipartita. Alfonso Signorini rivelò durante la trasmissione Matrix le seguenti dichiarazioni: “Aveva tumori diffusissimi e inoperabili, lui sapeva che non aveva scampo e questi tumori non erano operabili”. La figlia Stella e la moglie Carlotta sono stati vicini a lui sino alla fine.