Carlotta Mantovan nuovo amore dopo Fabrizio Frizzi?/ “Chi può dirlo? Ora il mio cuore appartiene…”

Mantovan non esclude un nuovo amore dopo Frizzi: le sue parole

Carlotta Mantovan ha subito la perdita del marito Fabrizio Frizzi, compianto conduttore televisivo e doppiatore. La giornalista non ha mai annunciato l’arrivo di un nuovo amore, ma lo esclude? Ai microfoni del settimanale Oggi, ha rivelato se, in futuro, ci potrà essere spazio per un nuovo compagno.

“E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata sicuramente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella“ ha ammesso Mantovan escludendo che attualmente ci siano flirt in corso.

Carlotta Mantovan: “Dopo Fabrizio mi sono trasferita in Francia”

Carlotta Mantovan, al settimanale Oggi, ha rivelato di aver cambiato totalmente vita trasferendosi in Francia dopo la morte del marito: “Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierato andando in bicicletta, correndo tra i prati“.

E ancora: “Mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari, della comunità. Pensi che è un posto dove si fa ancora il pane al forno e lo si condivide. Si cucina per tante persone, si fanno lunghe passeggiate, si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto faccio qualche gara con il cavallo” afferma la giornalista che ha sempre avuto la passione per l’equitazione che “ho trasmesso anche a mia figlia” ha svelato. Attualmente Mantovan è impegnata in Ballando con le Stelle, programma che le ha fatto ritrovare il sorriso.

