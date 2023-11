Carlotta Mantovan piange a Ballando 2023: “Giuria ha massacrato solo me”/ “Non merito di essere tratta così”

Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan scoppia a piangere: “Criticata anche la mia persona”

Carlotta Mantovan prima di esibirsi a Ballando con le stelle 2023 in un dolcissimo Valzer su una coreografia di Frozen con il suo maestro Moreno Porcu nella clip di presentazione si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo le critiche ricevute nelle scorse puntate che non ha gradito: “Fredda, falsa, rigida gelida sono aggettivi che non mi appartengono. Io sono una persona sensibile, emotiva che si commuove e soprattutto questi aggettivi mi sono stati accostati non soltanto per il ballo ma anche per la mia persona e questa è stata la cosa che mi ha ferito di più.” E poi, Carlotta Mantovan scoppiando a piangere ha continuato: “Io sono abituata a non dare giudizi così netti sulla persona e le persone come me che hanno sofferto hanno bisogno di leggerezza.”

A Carlotta Mantovan la giuria di Ballando con le stelle 2023 non ha risparmiato critiche. Selvaggia Lucarelli le ha consigliato di cambiare modo di porsi: “Attenzione a non trasformare il pudore in diffidenza perché poi dall’essere timida e bella rischi di sembrare dura, rigida, fredda.” La vedova di Fabrizio Frizzi non ha gradito queste critiche che ha preso sul personale: “Cerco la leggerezza che mi fa andare avanti in quella che è la mia vita quotidiana. Per andare avanti bisogna pensare a qualcosa di positivo questo insegno a mia figlia. Io sono una persona delicata come un fiore e devo essere trattata così. Magari dovrebbero essere più attenti sui giudizi che danno. Massacrato tutti? No non è vero.”

Carlotta Mantovan si è sentita delusa ed eccessivamente criticata dalla giuria di Ballando con le stelle 2023. E dopo l’esibizione con Moreno Porcu i giurati si sono difesi e giustificati. Alberto Matano ha provato a farla riflettere dicendole che nessuno le ha mai nominato Fabrizio Frizzi proprio per pudore e che i giudizi sono sulle sue esibizioni e non sulla persona. Più dura invece è stata Carolyn Smith che dopo aver spiegato che per ‘sterile’ intendeva semplicemente dei movimenti di ballo poco limpidi ha attaccato il maestro di Carlotta Mantovan Moreno Porcu: “Io non ho fatto nessun apprezzamento cattivo e penso che tu Moreno potevi spiegarglielo questo. Tu hai il mio numero di telefono potevi chiamarmi e ti davo la spiegazione. Potevi anche chiamarmi io sono disponibile per tutti. Sterile per me significa pulito.”

A stemperare la tensione tra Carlotta Mantovan e Carolyn Smith ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con una battuta: “Tanta stima per te che hai sfidato Carolyn Smith, credo che abbia ragione lei nel merito apprezzo il coraggio. Il più bel regalo che noi possiamo farti è quello di non compatirti di non trattarti come un fiore perché altrimenti ti terremmo ancorata al passato e io invece ti vedo nel presente.” Alla fine, tensione a parte, il Valzer di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu ha convinto tutti ricevendo dei sette ed un solo sei di Mariotto per un totale di 41 punti.











