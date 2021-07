Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex Gigi D’Alessio/ Matrimonio e figli

Gigi D’Alessio: Carmela Barbato, una storia importante con la nascita di tre figli Claudio, Ilaria e Luca

Carmela Barbato e Anna Tatangelo sono le due ex storiche di Gigi D’Alessio, il cantautore napoletano amatissimo dal pubblico italiano. Con la prima è stato a lungo sposato: una storia importante suggellata anche dalla nascita di tre figli Claudio, Ilaria e Luca a cui è legatissimo. Il loro matrimonio ha però subito un brusco arresto quando l’artista napoletano ha conosciuto Anna Tatangelo durante un tour mondiale; lei giovanissima era fresca vincitrice del Festival di Sanremo, mentre lui sulla cresca dell’onda reduce dai primi grandi successi. Questo incontro ha stravolto la vita dell’artista napoletano che era sposato dal 1986 con Carmela Barbato, la moglie e madre dei suoi figli. Una storia che è finita in pasta su tutti i giornali di gossip con la ex moglie che ha rilasciato anche delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti dell’ex compagno. “Avevamo gli stessi valore, credevamo nella famiglia” – aveva dichiarato la Barbato aggiungendo – “poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: “Litigavamo sempre più spesso”

Dopo la fine del matrimonio con Carmela Barbato nella vita di Gigi D’alessio è arrivata Anna Tatangelo. Una bellissima storia d’amore, fatta di alti e bassi, ma che ha segnato nel profondo la vita di entrambi visto che dal loro amore è nato il quarto figlio dell’artista napoletano: Andrea. La loro gioia più grande per cui oggi sono ancora in ottimi rapporti, visto che anche questo amore è naufragato. Attenzione, come ha precisato la stessa cantante di “Ragazza di periferia”, le cose tra loro sono finite non la presenza di un “terzo”, ma semplicemente il rapporto si è consumato.

Nel 2017 la prima crisi importante, poi i due hanno cercato di ricostruire il loro amore, ma il tentativo è stato vano. “Litigavamo sempre più spesso – ha raccontato la Tatangelo – “eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”. Una separazione che li ha portati a prendere strade separate, anche se la Tatangelo non nasconde: “resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”.

