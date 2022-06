Carmela Barbato, ex moglie Gigi D’Alessio/ “Quando era un musicista sconosciuto…”

Chi è Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D’Alessio, contro Anna Tatangelo

Carmela Barbato è la ex moglie di Gigi D’Alessio. Una storia importante quella nata tra i due che si sono conosciuti a Napoli, città dove sono nati entrambi. Dal primo incontro al grande amore suggellato anche dal matrimonio celebrato nel 1986. Un matrimonio felice visto che la coppia ha formato una bellissima famiglia composta da tre figli : Claudio, Ilaria e Luca. Qualcosa però si è rotto in concomitanza con il grande successo del cantautore napoletano che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha spiccato letteralmente il volo. Poi nella sua vita è arrivata Anna Tatangelo, un incontro che ha creato dissapori in famiglia e tanto chiacchiericcio anche se la relazione tra i due era già in crisi da tempo.

L’incontro con una giovanissima Anna Tatangelo è stato sicuramente il colpo decisivo per la coppia che ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Non sono mancate le polemiche e una serie di dichiarazioni al vetriolo da parte di Carmela che dai giornali ha attaccato la Tatangelo. “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete (…) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici” – disse la donna.

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio: in che rapporti sono oggi?

La storia d’amore tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio è terminata non per Anna Tatangelo. La coppia da tempo viveva un forte momento di crisi, ma per fortuna dopo diversi anni i due ex si sono riappacificati. Oggi, infatti, Carmela e Gigi sono in ottimi rapporti anche per il bene dei figli come conferma anche la foto della laurea della figlia Ilaria. Un giorno importante come quello della laurea ha visto mamma e papà riuniti e felici in compagnia della loro figlia. Ma chi è Carmela Barbata?

Carmela Barbato è l’ex moglie di Gigi D’Alessio e la mamma di LDA, il giovane cantante protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La donna nel 2004 si è separata dall’ex marito; una separazione finita su tutti i magazine di gossip visto che il marito poco dopo iniziò una relazione con la giovanissima Anna Tatangelo. La vicenda destò molto scalpore visto che proprio la Barbato in quel periodo rilasciò una serie di dichiarazioni lamentandosi del comportamento dell’ex marito. Oggi i due si sono riappacificati.

