Carmela Barbato, madre LDA/ Il cantante: “questo bimbo ti darà tante soddisfazioni”

LDA, la dedica alla mamma Carmela Barbato

Carmela Barbato è la mamma di LDA, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 e nato dal matrimonio con Gigi D’Alessio. Tra mamma e figlio c’è un bellissimo rapporto come confermano le parole che Luca D’Alessio, questo il suo vero nome, ha dedicato alla madre quando ha vinto il disco d’oro per il singolo “Bandana: “mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente”. Non solo, LDA nel lungo messaggio dedicato alla mamma le ha anche chiesto scusa per non essere stato bravo a scuola facendola dispiacere : “ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un “ figlio d’oro” alludendo al disco d’oro.

Era solo l’inizio di un grandissimo successo, visto che LDA ha collezionato dischi d’oro e platino con i suoi singoli conquistando anche uno dei posti disponibili per partecipare alle 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 in partenza dal 7 febbraio 2023 su Rai1.

Ma chi è Carmela Barbato, la ex moglie di Gigi D’Alessio e mamma di LDA?

Carmela Barbato è la ex moglie di Gigi D’Alessio e madre dei primi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. La coppia si è sposata nel 1986 e dal loro amore sono nati tre figli. In quegli anni D’Alessio era un cantante alla ricerca di successo e i due si sono conosciuti proprio a Napoli. Il successo ha indubbiamente cambiato le loro vite: Gigi D’Alessio dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Non dirgli mai” spicca il volo e qualcosa si rompe nella loro vita privata. L’incontro con Anna Tatangelo è solo la goccia che fa rompere un vaso destinato oramai alla fine.

“Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete (…) Preferivo quando era un musicista sconosciuto e vivevamo di cose semplici” furono le dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalla Barbato verso la cantante di “Ragazza di periferia”. Parole di cui si è poi scusata, visto che il matrimonio tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio non è finito per colpa della Tatangelo, ma per una crisi che non sono riusciti a superare. Oggi la Barbato e D’Alessio hanno ricostruito un rapporto per il bene dei loro figli.

