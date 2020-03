CARMELA, MADRE DI ANTONIO ZEQUILA/ “Ci fu una telefonata con Adriana Volpe…”

La madre di Antonio Zequila ha scelto di difendere l’attore da alcune accuse. Nella Casa del Grande Fratello Vip 4, il concorrente si è vantato spesso della sua lunga carriera di latin lover, rivelando tra l’altro di aver avuto un flirt con Adriana Volpe. Quest’ultima ha smentito in diverse occasioni con il resto del gruppo, ma la mamma di Zequila è pronta per avvallare la versione del figlio. Tutto risalirebbe infatti al 2005, quando Antonio era sul punto di partire per l’Isola dei Famosi e ha avuto qualche scambio con la conduttrice via sms. “Non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare”, ha sentenziato mamma Carmela a Chi, “Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo”.

LE PAROLE DELLA MADRE DI ZEQUILA

La madre di Zequila infatti ricorda alla perfezione una telefonata intercorsa fra i due quell’anno, una chiacchierata in cui la presentatrice avrebbe chiesto all’attore di non parlare a stampa e tv del loro passato insieme. “Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”, ha dichiarato. Ora la palla spetta di nuovo alla Volpe: smentirà tutto un’altra volta oppure rientra davvero nella famosa lista degli amori di Antonio? La madre di Antonio Zequila ha detto la sua e la posizione di Adriana Volpe potrebbe aggravarsi in tempo record. In queste ultime settimane, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno vissuto diversi scontri per via di una rivelazione fatta dall’attore agli amici. È stato Andrea Denver a riportare subito il gossip alla conduttrice, ovvero che Zequila ha parlato di un flirt con lei.

ADRIANA VOLPE NEGA IL FLIRT

Una versione subito smontata dalla Volpe, che di contro ha parlato invece di un incontro fugace, legato a motivi di lavoro e nulla di più. All’inizio infatti Zequila ha parlato dei loro presunti trascorsi amorosi in modo scherzoso, ma quando Adriana lo ha accusato di essere un bugiardo, ha ribadito la propria versione dei fatti: “Ci siamo conosciuti talamicamente”. Parole che non hanno fatto altro che indispettire Adriana, che ha speso parole pesanti nei confronti dell’attore: “Come uomo mi fa pena e schifo, mi dispiace che stiamo scrivendo una pagina di televisione pessima. È infrequentabile, ha un ego esagerato, quale donna potrebbe sentirsi a suo agio con lui”. Zequila tuttavia ha giurato sulla memoria del padre, scomparso poco tempo fa, che la rivelazione sul possibile flirt sarebbe del tutto vera.



